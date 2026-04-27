Visita istituzionale a Roma per il Consiglio dei Bambini di Malnate

Un viaggio istituzionale che i giovani cittadini di Malnate non dimenticheranno facilmente. Giovedì 23 e venerdì 24 aprile, i 15 componenti del Consiglio dei Bambini hanno visitato Roma per una “due giorni” fitta di impegni, cultura e incontri di alto profilo istituzionale. Ad accompagnarli in questa esperienza nel cuore della Capitale c’era anche la sindaca Nadia Cannito, che ha condiviso con i piccoli consiglieri i momenti salienti della trasferta.

L’incontro con il Senatore Alfieri

Uno dei momenti più significativi del viaggio è stata la tappa al Senato della Repubblica. Qui la delegazione malnatese è stata accolta dal senatore varesino Alessandro Alfieri, che ha voluto dedicare del tempo ai ragazzi per spiegare il funzionamento delle istituzioni nazionali. Il confronto è stato l’occasione per avvicinare i giovanissimi ai luoghi dove si prendono le decisioni che riguardano tutto il Paese. «È sempre bello confrontarsi con le nuove generazioni – il commento di Alfieri – far conoscere le istituzioni e trasmettere loro i valori della nostra Costituzione».



Tra scienza e storia: il programma

Il tour romano non si è limitato alla politica. Nel pomeriggio di giovedì, il gruppo ha incontrato il professor Tonucci del CNR di Roma, un punto di riferimento internazionale per quanto riguarda il rapporto tra infanzia e città e ideatore de “La Città dei Bambini”. Successivamente, i bambini hanno di visto da vicino il Palazzo del Quirinale, residenza del Presidente della Repubblica, prima di concludere la serata con una passeggiata suggestiva tra le luci di Piazza San Pietro.