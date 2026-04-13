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Vita quotidiana e ricerca spirituale: a Varese la presentazione del libro del maestro Zen Carlo Tetsugen Serra

Giovedì 16 aprile alle 18.30, Sala Veratti a Varese ospiterà la presentazione del libro “Principi zen per la vita quotidiana e la ricerca spirituale” . L’incontro si inserisce in un ciclo di presentazioni in diverse città italiane

Generico 13 Apr 2026
Incontri

16 Aprile 2026

Giovedì 16 aprile alle 18.30, Sala Veratti a Varese ospiterà la presentazione del libro “Principi zen per la vita quotidiana e la ricerca spirituale” di Carlo Tetsugen Serra, pubblicato da Ubaldini Editore con prefazione di Tenko Rolf. L’incontro si inserisce in un ciclo di presentazioni già toccate da Napoli, Genova, Roma e altre città italiane.

A condurre la serata sarà Barbara Pietrasanta, che proprio in quei giorni espone nella stessa sala la mostra “Risvegli“: la presentazione diventa così occasione per un dialogo fra parole e immagini, attraverso prospettive diverse sulla Via Zen e sulla sua integrazione nella vita di tutti i giorni.

Il libro di Tetsugen Serra propone un percorso che unisce pratica contemplativa e concretezza quotidiana. Nelle intenzioni dell’autore, la via Zen non è una fuga dalla realtà ma un modo di abitarla pienamente: “Amare una persona, godere di una bella giornata, essere soddisfatti del proprio lavoro, non è egoico, se non c’è attaccamento. Questi momenti di bellezza, libertà e gioia sono espressioni autentiche della vita. La felicità che proviamo non nasce dalla nostra falsa identità, ma è il frutto di una connessione sincera con il presente”, si legge nella quarta di copertina.

L’appuntamento è promosso da Il Cerchio, rete di monasteri e centri Zen. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sala Veratti si trova in via Veratti 20 a Varese.

13 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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