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Volandia, il cielo a portata di mano: torna il “battesimo del volo” in elicottero

Nei giorni 1, 2 e 3 maggio torna a Volandia l’attesa iniziativa realizzata in collaborazione con Eliossola

Elicottero volandia

01 Maggio 2026 - 03 Maggio 2026

Un’esperienza che unisce emozione e scoperta, capace di regalare un punto di vista unico su uno dei luoghi simbolo del territorio. Nei giorni 1, 2 e 3 maggio torna a Volandia l’attesa iniziativa realizzata in collaborazione con Eliossola: il “battesimo del volo” in elicottero, aperto ad adulti e bambini.

Per alcuni minuti i visitatori del museo potranno vivere il brivido del decollo e osservare dall’alto l’area di Malpensa. Dopo un breve briefing iniziale, si salirà a bordo per un volo panoramico che partirà direttamente dall’area del museo: da lì lo sguardo si aprirà sulle piste dell’aeroporto e sugli aeromobili in movimento, per poi dirigersi verso la torre di controllo e proseguire verso il Parco del Ticino.

Un’esperienza pensata per tutti, dagli appassionati di aviazione a chi desidera semplicemente mettersi alla prova e vivere qualcosa di diverso dal solito. Il volo, della durata di circa cinque minuti, può ospitare fino a cinque persone per volta.
L’attività è riservata ai visitatori del museo e sarà possibile acquistare l’esperienza direttamente in loco nei giorni dell’evento.

Per il 2026 i prezzi sono fissati a 65 euro per gli adulti e 45 euro per i bambini fino agli 11 anni. I minori devono essere accompagnati da un adulto a bordo. L’iniziativa resta subordinata alle condizioni meteo e all’autorizzazione della torre di controllo di Malpensa: in caso di sospensione, i biglietti non utilizzati verranno rimborsati.
Un’occasione per vivere Volandia da una prospettiva completamente nuova, con lo sguardo rivolto verso il cielo.

Maggiori Informazioni

30 Aprile 2026
di

Galleria fotografica

In volo su Malpensa e sul Ticino grazie a Volandia ed Eliossola
In volo su Malpensa e sul Ticino grazie a Volandia ed Eliossola
In volo su Malpensa e sul Ticino grazie a Volandia ed Eliossola
In volo su Malpensa e sul Ticino grazie a Volandia ed Eliossola

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