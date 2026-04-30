Volandia, il cielo a portata di mano: torna il “battesimo del volo” in elicottero

Nei giorni 1, 2 e 3 maggio torna a Volandia l’attesa iniziativa realizzata in collaborazione con Eliossola

Un’esperienza che unisce emozione e scoperta, capace di regalare un punto di vista unico su uno dei luoghi simbolo del territorio. Nei giorni 1, 2 e 3 maggio torna a Volandia l’attesa iniziativa realizzata in collaborazione con Eliossola: il “battesimo del volo” in elicottero, aperto ad adulti e bambini.

Per alcuni minuti i visitatori del museo potranno vivere il brivido del decollo e osservare dall’alto l’area di Malpensa. Dopo un breve briefing iniziale, si salirà a bordo per un volo panoramico che partirà direttamente dall’area del museo: da lì lo sguardo si aprirà sulle piste dell’aeroporto e sugli aeromobili in movimento, per poi dirigersi verso la torre di controllo e proseguire verso il Parco del Ticino.

Un’esperienza pensata per tutti, dagli appassionati di aviazione a chi desidera semplicemente mettersi alla prova e vivere qualcosa di diverso dal solito. Il volo, della durata di circa cinque minuti, può ospitare fino a cinque persone per volta.

L’attività è riservata ai visitatori del museo e sarà possibile acquistare l’esperienza direttamente in loco nei giorni dell’evento.

Per il 2026 i prezzi sono fissati a 65 euro per gli adulti e 45 euro per i bambini fino agli 11 anni. I minori devono essere accompagnati da un adulto a bordo. L’iniziativa resta subordinata alle condizioni meteo e all’autorizzazione della torre di controllo di Malpensa: in caso di sospensione, i biglietti non utilizzati verranno rimborsati.

Un’occasione per vivere Volandia da una prospettiva completamente nuova, con lo sguardo rivolto verso il cielo.