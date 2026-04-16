Volandia ricorda il terremoto del Friuli e la nascita della Protezione Civile

A cinquant’anni dal sisma del 1976, il museo del volo ospita un convegno sull’eredità di Giuseppe Zamberletti e il ruolo dell’Aeronautica Militare nelle emergenze

Mezzo secolo di storia, tra memoria e innovazione operativa. Sabato 18 aprile, alle ore 10:00, la sala conferenze di Volandia ospiterà l’incontro dal titolo “Friuli 1976 – 2026: Il Segno di Zorro”. Un appuntamento dedicato a ripercorrere i tragici eventi del terremoto in Friuli e, soprattutto, a sottolineare come quell’emergenza sia stata il catalizzatore per la nascita del Dipartimento della Protezione Civile italiana.

Il titolo dell’evento richiama il soprannome di Giuseppe Zamberletti, il “padre” della moderna Protezione Civile, la cui figura sarà centrale negli interventi della mattinata.

Il programma della mattinata

I lavori si apriranno con il saluto di Marco Reguzzoni, presidente della Fondazione Volandia, seguiti da una serie di interventi tecnici e storici:

Gianni Spartà, giornalista e autore della biografia autorizzata di Zamberletti, approfondirà il profilo umano e politico del commissario straordinario.

Angelo Boscolo, già comandante delle Frecce Tricolori, testimonierà l’impegno della Pattuglia Acrobatica Nazionale a supporto delle popolazioni colpite.

Il Generale Luca Baione illustrerà l’evoluzione del rapporto tra Aeronautica Militare e Protezione Civile, soffermandosi sulle attuali frontiere dell’osservazione satellitare.

Il Tenente Colonnello Michele Masini (15° Stormo) spiegherà il funzionamento della ricerca e soccorso (SAR) nelle grandi calamità naturali.

Silvia Brugnera, volontaria di Protezione Civile in Friuli, porterà la testimonianza diretta di chi ha vissuto la ricostruzione come “lezione e sistema”.

Previsto anche un videomessaggio di Guido Bertolaso, già capo della Protezione Civile e attuale assessore al Welfare di Regione Lombardia.

Informazioni utili

L’evento si terrà presso l’area ex Officine Aeronautiche Caproni in via per Tornavento 15, a Case Nuove di Somma Lombardo.

Logistica: Il parcheggio è gratuito. Il museo è raggiungibile anche tramite il Malpensa Express (Terminal 1) e la passerella pedonale diretta.