Volontariato di Protezione Civile in provincia di Varese, Giovanni Barranco riconfermato presidente dei comitati di coordinamento

Domenica 19 aprile 2026 è stata una giornata cruciale per il volontariato della provincia di Varese. Presso Malnate si sono svolte le elezioni regionali per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei CCV (Comitati di Coordinamento del Volontariato), un appuntamento che ha visto una straordinaria affluenza, segnale della vitalità e della compattezza del sistema di Protezione Civile locale.

Il nuovo assetto del Direttivo

Il voto ha portato alla formazione di una squadra di undici membri, scelti tra candidati provenienti da diversi Enti del Terzo Settore. Immediatamente dopo lo scrutinio, il nuovo Consiglio si è riunito per definire le cariche che guideranno il Coordinamento per il prossimo triennio.

Al vertice è stata rinnovata la fiducia a Giovanni Barranco, riconfermato nel ruolo di Presidente. Ad affiancarlo nella gestione del Comitato saranno Gianlorenzo Amadeo (Vicepresidente) e Patrizia Colombo (Segretaria). «Il più grande risultato di oggi è stata la grande partecipazione alle votazioni: un forte esercizio di democrazia,” ha commentato il neo confermato presidente Barranco. “«Da qui ripartiamo come una squadra al servizio di tutti i volontari e dell’Ente»

La squadra al completo

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da rappresentanti di diverse realtà territoriali, garantendo una copertura capillare della provincia:

Giovanni Barranco (G.C.P.C. Solbiate Olona) – Presidente

Gianlorenzo Amadeo (Calluna ODV) – Vicepresidente

Patrizia Colombo (ANA Luino) – Segretaria

Andrea Marin (G.C.P.C. Caravate)

Aldo Tamborini (G.C.P.C. Varano Borghi)

Marco Carcano (G.C.P.C. Malnate)

Marco Brogioli (G.C.P.C. Fagnano Olona)

Giovanni Crotti (G.I.P.C. Piambello)

Nicola Lavella (G.C.P.C. Angera)

Paolo Vistalli (G.I.P.C. Valcuvia)

Matteo Villa (G.C.P.C. Cantello)

Impegni regionali e provinciali

Oltre al Direttivo locale, le urne hanno espresso le preferenze per il Comitato Regionale, che si insedierà ufficialmente a giugno. Anche in questa sede è stata confermata la leadership di Giovanni Barranco, che sarà affiancato da Gianlorenzo Amadeo e da Andrea Marin (DOS della squadra Antincendio Boschivo della Provincia di Varese).

Il Presidente della Provincia, Marco Magrini, ha espresso i suoi auguri al nuovo Direttivo sottolineando l’importanza della collaborazione: “Il percorso di rinnovamento avviato dalla Provincia mira a costruire un modello di cooperazione in grado di assicurare interventi a tutela dei cittadini, con il concorso di tutte le componenti”.

Un ringraziamento finale è stato rivolto dal Presidente Barranco a tutti i 18 candidati e ai 7 delegati non eletti per il loro impegno, oltre che al Consiglio uscente per l’importante lavoro svolto negli anni passati. Per la Protezione Civile varesina inizia ora un nuovo triennio di sfide e servizio.