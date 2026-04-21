Volontariato di Protezione Civile in provincia di Varese, Giovanni Barranco riconfermato presidente dei comitati di coordinamento
Grande partecipazione alle elezioni di Malnate per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Provincia Magrini: "Lavoriamo insieme per un modello di cooperazione a tutela dei cittadini"
Domenica 19 aprile 2026 è stata una giornata cruciale per il volontariato della provincia di Varese. Presso Malnate si sono svolte le elezioni regionali per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei CCV (Comitati di Coordinamento del Volontariato), un appuntamento che ha visto una straordinaria affluenza, segnale della vitalità e della compattezza del sistema di Protezione Civile locale.
Il nuovo assetto del Direttivo
Il voto ha portato alla formazione di una squadra di undici membri, scelti tra candidati provenienti da diversi Enti del Terzo Settore. Immediatamente dopo lo scrutinio, il nuovo Consiglio si è riunito per definire le cariche che guideranno il Coordinamento per il prossimo triennio.
Al vertice è stata rinnovata la fiducia a Giovanni Barranco, riconfermato nel ruolo di Presidente. Ad affiancarlo nella gestione del Comitato saranno Gianlorenzo Amadeo (Vicepresidente) e Patrizia Colombo (Segretaria). «Il più grande risultato di oggi è stata la grande partecipazione alle votazioni: un forte esercizio di democrazia,” ha commentato il neo confermato presidente Barranco. “«Da qui ripartiamo come una squadra al servizio di tutti i volontari e dell’Ente»
La squadra al completo
Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da rappresentanti di diverse realtà territoriali, garantendo una copertura capillare della provincia:
-
Giovanni Barranco (G.C.P.C. Solbiate Olona) – Presidente
-
Gianlorenzo Amadeo (Calluna ODV) – Vicepresidente
-
Patrizia Colombo (ANA Luino) – Segretaria
-
Andrea Marin (G.C.P.C. Caravate)
-
Aldo Tamborini (G.C.P.C. Varano Borghi)
-
Marco Carcano (G.C.P.C. Malnate)
-
Marco Brogioli (G.C.P.C. Fagnano Olona)
-
Giovanni Crotti (G.I.P.C. Piambello)
-
Nicola Lavella (G.C.P.C. Angera)
-
Paolo Vistalli (G.I.P.C. Valcuvia)
-
Matteo Villa (G.C.P.C. Cantello)
Impegni regionali e provinciali
Oltre al Direttivo locale, le urne hanno espresso le preferenze per il Comitato Regionale, che si insedierà ufficialmente a giugno. Anche in questa sede è stata confermata la leadership di Giovanni Barranco, che sarà affiancato da Gianlorenzo Amadeo e da Andrea Marin (DOS della squadra Antincendio Boschivo della Provincia di Varese).
Il Presidente della Provincia, Marco Magrini, ha espresso i suoi auguri al nuovo Direttivo sottolineando l’importanza della collaborazione: “Il percorso di rinnovamento avviato dalla Provincia mira a costruire un modello di cooperazione in grado di assicurare interventi a tutela dei cittadini, con il concorso di tutte le componenti”.
Un ringraziamento finale è stato rivolto dal Presidente Barranco a tutti i 18 candidati e ai 7 delegati non eletti per il loro impegno, oltre che al Consiglio uscente per l’importante lavoro svolto negli anni passati. Per la Protezione Civile varesina inizia ora un nuovo triennio di sfide e servizio.
Foto
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Fabio Rocchi su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.