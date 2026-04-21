Vuoi fare la differenza? La Croce Rossa di Varese cerca nuovi volontari

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese lancia un appello alla cittadinanza: sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione dedicato a chi desidera diventare volontario CRI. Un percorso che non è solo una scelta di impegno sociale, ma una vera opportunità di crescita personale all’interno di una delle reti umanitarie più importanti al mondo.

La serata di presentazione

Per conoscere da vicino le attività e i valori dell’associazione, è stato organizzato un incontro informativo:

Quando: Lunedì 27 aprile, ore 20:15

Dove: Sede CRI Varese, Via J.H. Dunant 2

Ingresso: Libero e non vincolante

Durante la serata verranno illustrate le molteplici aree di intervento del Comitato: non solo il soccorso in ambulanza, ma anche le attività sociali per le fasce deboli, le iniziative per i giovani e il supporto logistico-organizzativo.

Come diventare volontario

Il percorso formativo ufficiale prenderà il via lunedì 18 maggio. Per partecipare sono richiesti pochi ma fondamentali requisiti:

Età: Almeno 14 anni compiuti.

Cittadinanza: Italiana o regolare permesso di soggiorno.

Motivazione: Voglia di mettersi in gioco e spirito di condivisione.

«Ti aspettiamo per costruire insieme un percorso fatto di umanità, azione e condivisione», è l’invito rivolto dal Comitato di Varese. La partecipazione alla serata e al corso è completamente gratuita.

INFO E CONTATTI

Sito Web: www.crivarese.it

Email: aspiranti.volontari@crivarese.it

Sede: Via J.H. Dunant 2, Varese