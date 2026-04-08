Weekend alla scoperta della biodiversità al Parco Alto Milanese
Alla Cascinetta di Busto Arsizio la presentazione dello studio sulla biodiversità alata e birdwatching
Un weekend alla scoperta dell’ avifauna organizzato da Legambiente BustoVerde in collaborazione con il Consorzio Parco Alto Milanese nell’ area La Cascinetta di Busto Arsizio in via O. Guerrini
Si comincia sabato 11 aprile alle 17 con la presentazione dello studio sulla biodiversità alata del Parco Alto Milanese, con il presidente del Consorzio Parco Alto Milanese Flavio Castiglioni, la presidente circolo Legambiente BustoVerde Paola Gandini e il naturalista Andrea Viganò.
Si conclude domenica 12 aprile alle 8.30 con l’uscita di birdwatching, una passeggiata alla scoperta di un mondo di colori, canti e comportamenti unici.
Per partecipare all’evento obbligatoria iscrizione all’ indirizzo email: legambiente.bustoverde@gmail.com (attività a ingresso libero). Consigliati binocolo e abbigliamento adeguato.
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