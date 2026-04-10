Weekend per riflettere su carcere e liberta al Quarto Stato di Cardano al Campo

Il percorso si inserisce nei valori della Resistenza, interrogando il presente sul senso della pena, sui diritti delle persone detenute e sul confine tra giustizia e esclusione sociale

Il tema del carcere e della libertà sarà al centro del weekend dell’11 e 12 aprile al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo: un focus che apre un ciclo di tre appuntamenti dedicati a temi etici, che proseguirà nei prossimi mesi con momenti di approfondimento su Genova 2001 e, successivamente, sul tema delle migrazioni.

Il percorso si inserisce nei valori della Resistenza, interrogando il presente sul senso della pena, sui diritti delle persone detenute e sul confine tra giustizia e esclusione sociale. Parlare di carcere, oggi, significa infatti riflettere concretamente su libertà, dignità e reinserimento, temi profondamente legati all’idea di democrazia nata dalla Liberazione.

Sabato 11 aprile alle 20:30 si comincia con la presentazione del libro Neanche un filo d’erba con l’autore Paolo Bellati, con racconti e riflessioni dal carcere minorile. A seguire, concerto live di Laura B e Nicola Gallo.

Domenica 12 aprile alle 18:30 si continua con un workshop espressivo a cura di Elisa Carnelli (Oblò Teatro), seguito alle ore 20.30 dalla presentazione del rapporto di Antigone con Perla Allegri.