Weekend tra erbe e storia con la sesta edizione di “Herbarium” al Monastero di Torba

Sabato 18 e domenica 19 aprile il Bene del FAI a Gornate Olona ospita un ricco programma di workshop, incontri con esperti e mercati artigianali dedicati alle piante medicinali

Il fascino delle piante officinali e i segreti dell’erboristica antica tornano a rivivere tra le mura millenarie del Monastero di Torba. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, il Bene del FAI a Gornate Olona ospiterà la sesta edizione di “Herbarium”, un intero weekend dedicato alla scoperta delle erbe, tra tradizioni popolari, antiche ricette delle monache benedettine e moderna ricerca scientifica. Un’occasione per immergersi nei profumi della natura in un luogo dove la storia, dai Longobardi ai giorni nostri, si intreccia con la cura del territorio.

Un viaggio tra storia e botanica

Il tema di Herbarium affonda le radici nella storia stessa del monastero, quando le religiose che vi abitavano fin dall’VIII secolo coltivavano piante aromatiche e medicinali. Oggi quella tradizione rivive grazie a espositori provenienti da tutto il Nord Italia, che proporranno essenze, fiori spontanei, liquori bio, cosmetici naturali e manufatti artigianali. Sarà inoltre possibile degustare eccellenze locali come l’Amaro Rubino, il vermouth Duetuffi e il Campo dei Fiori Gin, tutti distillati che esaltano le botaniche del nostro territorio.

Workshop e laboratori per tutte le età

Il programma di sabato 18 aprile si apre con conferenze e workshop pratici. Tra gli ospiti spicca Matteo Cereda, esperto di coltivazione biologica, che svelerà i trucchi per curare le aromatiche sul balcone o in giardino. Per chi ama la creatività, Erica Marzucchi guiderà la realizzazione di erbari rilegati a mano, mentre l’illustratrice Cecilia Battaini insegnerà le tecniche del disegno botanico. Non mancherà l’approfondimento culinario con Mina Novello, dedicata al riconoscimento delle erbe spontanee da usare in cucina.

Domenica tra passeggiate e picnic

La giornata di domenica 19 aprile proseguirà con nuove sessioni di illustrazione e le attese passeggiate botaniche guidate da Elena Castoldi, esperta forager, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle piante edibili lungo i sentieri del monastero. Per chi desidera vivere l’evento in totale relax, la locanda “Antica Torre” e lo “Spazio Bianco” proporranno menù a tema e cestini da picnic per un pranzo sull’erba, immersi nel verde della valle Olona.

Visite guidate al patrimonio UNESCO

Oltre alle attività legate alle erbe, durante tutto il weekend saranno attive le visite guidate a cura di Archeologistics. I visitatori potranno scoprire gli affreschi della torre e la complessa storia di questo sito che fa parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO insieme a Castelseprio. Un’esperienza completa che unisce la tutela del patrimonio monumentale alla valorizzazione della biodiversità e dei saperi artigiani locali.