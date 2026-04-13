Welfare culturale, Regione e ASST lanciano la sperimentazione: “Cultura come strumento di salute”

Regione Lombardia e ASST Valle Olona avviano una sperimentazione di welfare culturale che punta a integrare arte e cultura nei percorsi di cura e prevenzione, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dei cittadini. Il progetto, sostenuto da un accordo approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso, coinvolgerà scuole, strutture sociosanitarie e realtà del territorio.

Un progetto pilota tra cultura e salute

L’iniziativa nasce all’interno delle politiche regionali che riconoscono alla cultura un ruolo complementare alla medicina. L’accordo ha carattere sperimentale e punta a diventare un modello replicabile.

«L’accordo ha carattere sperimentale e puntiamo a farlo diventare un progetto pilota, utile a valutare il contributo delle attività culturali al benessere psicofisico delle persone – Francesca Caruso, assessore regionale alla Cultura -». L’obiettivo è duplice: da un lato arricchire i percorsi terapeutici, dall’altro prevenire fragilità sociali e povertà culturale, favorendo inclusione e coesione.

Teatro, musica e laboratori tra giovani e anziani

Il primo progetto, “Teatro delle Emozioni”, partirà il 20 aprile e coinvolgerà l’Istituto Comprensivo E. Galvaligi di Solbiate Arno e la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani di Lonate Pozzolo.

Attraverso laboratori di teatro, musica e movimento, studenti e anziani lavoreranno insieme su espressione emotiva e relazione. Le attività saranno guidate da musicoterapisti e arteterapeuti con la supervisione di uno psicologo. Il percorso si concluderà tra maggio e giugno con uno spettacolo aperto al pubblico.

Lettura ad alta voce e dialogo tra generazioni

Il secondo progetto, “Voci che si incontrano”, metterà in relazione gli studenti del liceo di viale dei Tigli di Gallarate con gli ospiti di una residenza per anziani gestita da Gallarate 3 SG.

A ogni studente sarà affiancato un anziano, con cui condividere letture e momenti di confronto. Il percorso culminerà nell’autunno 2026 con una serata pubblica e una mostra fotografica.

Cultura come leva di prevenzione

Tra le iniziative previste anche un convegno sulla “prescrizione sociale”, strumento che consente ai servizi sanitari di indirizzare i cittadini verso attività culturali e sociali. «Questo approccio valorizza risorse esistenti e può contribuire anche alla sostenibilità del sistema – sottolinea Francesca Caruso -». Il convegno coinvolgerà la LIUC di Castellanza e l’Istituto La Provvidenza di Busto Arsizio e si terrà entro novembre.

Un investimento regionale

Per sostenere la sperimentazione, Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 29.300 euro. L’obiettivo è testare sul campo l’efficacia del welfare culturale e costruire basi solide per future politiche integrate tra sanità e cultura.