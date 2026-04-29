“Wondering Alice” al Teatro Manzoni di Busto Arsizio: gli studenti del “Fiorini” portano Carroll sul palco
Gli studenti hanno curato in prima persona ogni aspetto del percorso narrativo, trasformando il viaggio onirico di Alice in una riflessione sulla metamorfosi dall'infanzia all'età adulta
Martedì 26 maggio, alle 20.45, il Teatro Manzoni di Busto Arsizio (via Calatafimi 5) ospiterà “Wondering Alice“, spettacolo teatrale messo in scena dagli studenti del Liceo delle Scienze Umane “Olga Fiorini”.
La rappresentazione non è un semplice saggio di fine anno: attraverso una rilettura del classico di Lewis Carroll, i ragazzi affrontano temi come la crisi d’identità adolescenziale, il coraggio delle scelte e la ricerca di sé stessi di fronte alle pressioni del mondo adulto.
Gli studenti hanno curato in prima persona ogni aspetto del percorso narrativo, trasformando il viaggio onirico di Alice in una riflessione sulla metamorfosi dall’infanzia all’età adulta. L’appuntamento è aperto all’intera comunità cittadina.
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