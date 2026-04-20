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XXV Aprile a Castellanza: corteo e cerimonia per l’81° Anniversario della Liberazione

Il programma prevede l'alzabandiera al Parco della Memoria e della Pace di viale Italia, seguito dal corteo. Ecco tutto il programma

bandiera italiana

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 25 aprile, momento di memoria e condivisione dei valori fondanti della democrazia, della libertà e della pace. «Il 25 aprile rappresenta nella memoria collettiva del nostro Paese il passaggio dal buio dell’oppressione alla luce della democrazia riconquistata. È una ricorrenza che ci richiama ogni anno alla responsabilità di custodire e trasmettere i valori della libertà, della pace e dell’uguaglianza, soprattutto in un tempo segnato da nuove tensioni e conflitti. Ricordare non è solo celebrare, ma scegliere ogni giorno da che parte stare», sottolinea il Sindaco Cristina Borroni.

Il programma prevede l’alzabandiera al Parco della Memoria e della Pace di viale Italia, seguito dal corteo che percorrerà le vie Italia, Papa Giovanni XXIII, Lombardia, Montessori, Cardinal Ferrari, Castegnate, Costalunga, Matteotti e Delle Rimembranze. Il percorso includerà una sosta alla Corte del Ciliegio per la deposizione della corona al Monumento ai Caduti per la Libertà, e si concluderà di fronte al Monumento ai Caduti in viale delle Rimembranze alla presenza delle autorità cittadine e delle associazioni del territorio con gli interventi conclusivi a cura dell’ANPI e del Sindaco. L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per rendere omaggio a quanti hanno contribuito alla conquista della libertà e per rinnovare, insieme, l’impegno verso i valori della democrazia.
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di aprile  a Materia

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Pubblicato il 20 Aprile 2026
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