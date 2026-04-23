Zappamiglio unico candidato sindaco a Gorla Maggiore, la sua battaglia contro il quorum

Pietro Zappamiglio bussa alla porta dei gorlesi.

Arriva a casa di ciascuno con una valigia riempita dei risultati di dieci anni di Amministrazione e con un programma che si proietta verso il futuro che immagina per il paese.

La decisione di ripresentarsi per il terzo mandato non è arrivata subito: «In realtà nella mia squadra – svela il candidato – ci sono persone che potrebbero – per capacità e preparazione – indossare la fascia tricolore negli anni a venire e che, già ora, sarebbero potute scendere in campo per il ruolo di Primo cittadino».

Ad averlo convinto però a ripresentarsi c’è un misto di sentimenti: l’ambizione e l’orgoglio di ricevere un nuovo attestato di fiducia da parte dei suoi concittadini, ma anche il senso di responsabilità verso gli anni a venire.

«Non avere un candidato dall’altra parte rende le elezioni una sfida più insidiosa perché si somma alla disaffezione della gente al voto. È un tema generale, non solo del nostro paese. E a questa tornata non ci saranno le elezioni politiche, che avrebbero fatto da volano, “innalzando” di fatto l’affluenza. Occorre un programma che convinca la gente a fare una scelta di consapevolezza».

Da qui la decisione di scendere in campo in prima persona, ancora una volta: «Comprendendo che non ci sarebbe stata un’altra lista a presentarsi, ho riflettuto su come fosse necessario chiedere ai gorlesi di mobilitarsi e andare a votare in massa e, per farlo, il nome del Sindaco uscente poteva essere una garanzia. Abbiamo davanti scelte importanti ed è necessario che i cittadini comprendano quale sia il rischio, non solo per i prossimi cinque anni, ma per i prossimi decenni.”

La discarica: qua si decidono i prossimi trent’anni di Gorla

«Un tema che va giocato quest’anno e non si può procrastinare è quello del valore ambientale futuro della discarica. Inizierà il periodo di cogestione della discarica. Chi avrà la fortuna di essere il Sindaco degli gorlesi l’anno prossimo sarà colui che scriverà la storia dei prossimi trent’anni della discarica. Come nel 1993, l’allora sindaco prese decisioni che hanno influito sulla nostra vita fino ad ora».

A questo punto dell’intervista, lo sguardo di Zappamiglio si allontana dai documenti poggiati sulla scrivania e si proietta verso la piazza, dove alcuni ragazzini si divertono con le biciclette.

«Questo è anche il motivo per cui io ho fatto appello ai giovani dicendo: “Io fra trent’anni avrò 78 anni; voi fra trent’anni avrete poco più della mia età di adesso. Magari avrete figli e vorrete continuare a vivere in questa comunità. Per questo non possiamo rinunciare a un diritto che è quello del voto“».

«Io capisco che ci sono persone che non mi voterebbero, ma non si può personalizzare una decisione di questo tipo. Se non raggiungeremo il quorum, ci sarà il commissariamento del comune».

«Cosa porterebbe il commissariamento di un comune importante come il nostro, che ha una discarica regionale? Il Commissario fa un’Amministrazione ordinaria e non ha una reale conoscenza del territorio, mentre su una discarica regionale ci dovrà essere un progetto, un piano di riqualificazione e sviluppo che punti alle energie rinnovabili, come il fotovoltaico. Noi pensiamo a un polo tecnologico di energie rinnovabili. Si parla di progettualità a lungo termine e questo tema è un tema politico, che va affrontato da un Sindaco e dalla sua squadra».

L’appello a chi non lo voterebbe

«Voglio essere diretto con i miei concittadini – conclude il candidato sindaco, pronto alla sfida del quorum – Non vi sono piaciuto come sindaco? Mi pongo con un orecchio attento verso consigli e idee: sono qua per ascoltarvi. E dal giorno dopo le elezioni sarò il sindaco di tutti».

Pietro Zappamiglio, dunque, è sull’uscio di casa dei gorlesi e bussa alle loro porte. Ora non resta che attendere il 24 e 25 maggio e comprendere se i cittadini di Gorla Maggiore sceglieranno di aprirgli.