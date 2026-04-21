Zoccoli carta e poesia nella biografia di Alfredo Maestroni a Fagnano Olona

Serata culturale giovedì 23 aprile con letture e testimonianze dedicate a una vita trascorsa tra i banchi della scuola Vima e l’attività nel Comune di Cairate

Sulla biografia di Alfredo Maestroni e sul suo percorso umano, civico e poetico si accendono i riflettori di una serata dedicata alla memoria e alla parola scritta. Giovedì 23 aprile, alle 20:30, il Circolo ACLI di Bergoro a Fagnano Olona, in Piazza San Giovanni, ospita la presentazione del volume Alfredo Maestroni – Zoccoli, Carta e Poesia. L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata Mondiale del Libro, vede la sinergia tra il circolo ospitante e il Circolo Poetico Culturale l’Alba, con il patrocinio non oneroso del Comune e della Pro Loco.

Sull’opera e sui suoi contenuti dialogheranno l’autore, il giornalista e scrittore Marco Linari, e lo stesso Alfredo Maestroni, offrendo al pubblico un confronto arricchito da letture, immagini e testimonianze dirette. A moderare la serata sarà Fausto Bossi, mentre l’introduzione sarà curata dal presidente del Circolo l’Alba, Paolo Bossi, insieme al vice Antonio Vaccaro, prima dei saluti delle autorità.

Al centro del volume e dell’incontro si trova una storia personale che diventa specchio di quella locale: dalle origini bergamasche al trasferimento in Valle Olona, territorio che ha segnato profondamente l’identità del protagonista. Le pagine ripercorrono gli anni della formazione alla scuola della Vima, l’attività lavorativa in cartiera e l’impegno politico nel Comune di Cairate.

Attorno alla passione per la poesia, intesa come filo conduttore di un’esistenza ricca di sensibilità culturale, si svilupperà una narrazione che punta a coinvolgere appassionati e cittadini. L’ingresso all’evento è libero e, a conclusione della serata, verrà offerto un rinfresco ai presenti.