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13,2 per cento l’affluenza alle urne alle 12, in calo in tutti i dieci comuni al voto del Varesotto

Nei centri chiamati alle urne affluenza in calo rispetto al passato: Masciago Primo sopra il 20%, più basse Somma Lombardo e Luino

Generico 18 May 2026

L’affluenza alle urne per le elezioni amministrative nei dieci comuni della provincia di Varese chiamati al voto segna un calo rispetto alla precedente tornata elettorale. I dati diffusi da Eligendo alle 12 mostrano percentuali inferiori praticamente ovunque, con una partecipazione che resta sotto i livelli registrati nella precedente tornata elettorale.

Complessivamente sono 62 le sezioni scrutinante nei comuni interessati dal voto nel Varesotto. In quasi tutti i centri si registra una flessione dell’affluenza rispetto al passato, confermando una tendenza già emersa anche in altre recenti consultazioni elettorali.

I dati nei comuni al voto

Tra i comuni con la partecipazione più alta alle 12 c’è Masciago Primo, dove ha votato il 21,94% degli aventi diritto contro il 27,41% della precedente tornata. Seguono Laveno Mombello con il 16,30% e Golasecca con il 14,32%.

A Casorate Sempione l’affluenza si attesta al 12,96%, in calo rispetto al 17,45% precedente. Flessione anche a Gorla Maggiore, dove il dato passa dal 18,87% al 13,40%, uno dei cali più significativi della mattinata.

A Luino ha votato il 12,17% degli elettori contro il 14,06% delle precedenti amministrative, mentre a Somma Lombardo il dato scende dal 16,66% al 12,15%.

In diminuzione anche Gemonio, passato dal 14,43% all’11,80%, e Lonate Ceppino che registra il 12,68% contro il 14,79% della volta scorsa. Più contenuto il calo a Golasecca, dove l’affluenza passa dal 16,11% al 14,32%.

Nel dettaglio: Casorate Sempione 12,9; Gemonio 11,8; Golasecca 14,3; Gorla Maggiore 13,4; Laveno Mombello 16,3; Lonate Ceppino 12,6; Luino 12,1; Masciago Primo 21,9; Origgio 14,2; Somma Lombardo 12,1

A Legnano l’affluenza è stata del 13,78%, due punti percentuali abbondanti sotto a quella rilevata alla stessa ora nella precedente tornata elettorale ma comunque più alta del dato metropolitano (13,03%), anche se inferiore a quello regionale e (14,80%) nazionale (14,75%). A Parabiago, invece, all’orario della prima rilevazione aveva votato il 13,09% dei cittadini contro il 14,51% del 2020

Il dato delle 12 evidenzia quindi una partecipazione più bassa in tutti i dieci comuni chiamati alle urne. Le prossime rilevazioni diranno se nel corso della giornata l’affluenza riuscirà a recuperare terreno oppure se il trend negativo verrà confermato anche alla chiusura dei seggi.

Si vota oggi, domenica, fino alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio.

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Pubblicato il 24 Maggio 2026
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