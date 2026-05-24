13,2 per cento l’affluenza alle urne alle 12, in calo in tutti i dieci comuni al voto del Varesotto

L’affluenza alle urne per le elezioni amministrative nei dieci comuni della provincia di Varese chiamati al voto segna un calo rispetto alla precedente tornata elettorale. I dati diffusi da Eligendo alle 12 mostrano percentuali inferiori praticamente ovunque, con una partecipazione che resta sotto i livelli registrati nella precedente tornata elettorale.

Complessivamente sono 62 le sezioni scrutinante nei comuni interessati dal voto nel Varesotto. In quasi tutti i centri si registra una flessione dell’affluenza rispetto al passato, confermando una tendenza già emersa anche in altre recenti consultazioni elettorali.

I dati nei comuni al voto

Tra i comuni con la partecipazione più alta alle 12 c’è Masciago Primo, dove ha votato il 21,94% degli aventi diritto contro il 27,41% della precedente tornata. Seguono Laveno Mombello con il 16,30% e Golasecca con il 14,32%.

A Casorate Sempione l’affluenza si attesta al 12,96%, in calo rispetto al 17,45% precedente. Flessione anche a Gorla Maggiore, dove il dato passa dal 18,87% al 13,40%, uno dei cali più significativi della mattinata.

A Luino ha votato il 12,17% degli elettori contro il 14,06% delle precedenti amministrative, mentre a Somma Lombardo il dato scende dal 16,66% al 12,15%.

In diminuzione anche Gemonio, passato dal 14,43% all’11,80%, e Lonate Ceppino che registra il 12,68% contro il 14,79% della volta scorsa. Più contenuto il calo a Golasecca, dove l’affluenza passa dal 16,11% al 14,32%.

Nel dettaglio: Casorate Sempione 12,9; Gemonio 11,8; Golasecca 14,3; Gorla Maggiore 13,4; Laveno Mombello 16,3; Lonate Ceppino 12,6; Luino 12,1; Masciago Primo 21,9; Origgio 14,2; Somma Lombardo 12,1

A Legnano l’affluenza è stata del 13,78%, due punti percentuali abbondanti sotto a quella rilevata alla stessa ora nella precedente tornata elettorale ma comunque più alta del dato metropolitano (13,03%), anche se inferiore a quello regionale e (14,80%) nazionale (14,75%). A Parabiago, invece, all’orario della prima rilevazione aveva votato il 13,09% dei cittadini contro il 14,51% del 2020

Il dato delle 12 evidenzia quindi una partecipazione più bassa in tutti i dieci comuni chiamati alle urne. Le prossime rilevazioni diranno se nel corso della giornata l’affluenza riuscirà a recuperare terreno oppure se il trend negativo verrà confermato anche alla chiusura dei seggi.

Si vota oggi, domenica, fino alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio.