Dal 15 giugno chiude per tre mesi la ferrovia tra Cocquio e Laveno Mombello Lago

Chiude per tutta l’estate la parte finale della linea FerrovieNord Milano-Laveno: la circolazione ferroviaria lungo la tratta Cocquio Trevisago – Laveno Mombello sarà interrotta a partire da lunedì 15 giugno fino a domenica 13 settembre, con ripresa del servizio lunedì 14 settembre.

L’interruzione è necessaria per realizzare i lavori propedeutici al potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria nella tratta Cocquio Trevisago – Cittiglio e nella stazione di Laveno Mombello; in quest’ultima stazione in particolare avverrà il rinnovo totale dell’armamento ferroviario (i binari) e la sostituzione degli scambi.

L’interruzione sarà necessaria anche al rifacimento del ponte ferroviario di RFI-Fs sopra le Ferrovienord nella stazione di Laveno Mombello. Questi lavori sono realizzati da RFI in coordinamento con FERROVIENORD e prevedono la rimozione parziale di parte del binario tra Cittiglio e Laveno Mombello. Per consentire ai viaggiatori di spostarsi nella tratta interessata dall’interruzione, sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo su bus; le informazioni saranno rese disponibili su trenord.it e App.

L’interruzione estiva della tratta Cocquio Trevisago – Laveno Mombello consente di realizzare interventi che garantiscono l’efficienza e la sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria e che possono essere svolti solamente in assenza della circolazione dei treni. I lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento prevedono la sostituzione di rotaie e traverse e la sostituzione del pietrisco della massicciata.

Nell’impianto di Laveno saranno sostituiti i deviatoi (gli scambi) che sono giunti a fine vita d’esercizio, nonché tutti i binari. La sostituzione di ogni deviatoio richiede diverse giornate lavorative per eseguire tutte le fasi della lavorazione: la preparazione del nuovo deviatoio su un binario non in esercizio, la successiva posa in linea nella posizione definitiva e quindi la finitura delle parti di armamento collegate.

FerrovieNord informa che per eventuali domande, richieste o chiarimenti riguardanti i lavori, l’infrastruttura ferroviaria e le stazioni è sempre possibile inviare una segnalazione utilizzando le modalità pubblicate sul sito a questa pagina.

Inoltre, nella stazione di Milano Cadorna, è stato aperto un Info Point Cantieri, uno spazio di dialogo e un luogo di ascolto e informazione dove i cittadini possono trovare materiali aggiornati, porre domande, segnalare eventuali criticità e comprendere meglio la portata delle trasformazioni in atto nella rete di FerrovieNord. L’Info Point, collocato nel corridoio di ingresso sulla destra della stazione, è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì nell’orario 8.30 -12.30.