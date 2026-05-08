Varese News

Gallarate/Malpensa

L’orchestra chitarre del liceo Candiani-Bausch incanta Besnate

Apprezzato l'appuntamento musicale promosso da Comune e Pro Loco con la formazione musicale del liceo bustocco

concerto chitarra Candiani-Bausch

L’orchestra di chitarre degli studenti del liceo artistico musicale coreutico “Candiani-Bausch” incanta Besnate: nella serata di giovedì 7 maggio la formazione ha tenuto un coinvolgente concerto al Cinema Teatro Incontro.

Il concerto a cura dei maestri Davide Crenna, Andrea Triani e Matteo Turri ( direttore ) ha spaziato da pezzi come “Africa” a “ Rumba Flamenco “ o a “ Techno”, entusiasmando il pubblico presente.

«Questo concerto è stata un’eccellente occasione musicale offerta dagli studenti del liceo “Candiani-Bausch“» dice il sindaco Giovanni Corbo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Besnate.

concerto chitarra Candiani-Bausch

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Maggio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.