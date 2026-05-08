L’orchestra chitarre del liceo Candiani-Bausch incanta Besnate
Apprezzato l'appuntamento musicale promosso da Comune e Pro Loco con la formazione musicale del liceo bustocco
L’orchestra di chitarre degli studenti del liceo artistico musicale coreutico “Candiani-Bausch” incanta Besnate: nella serata di giovedì 7 maggio la formazione ha tenuto un coinvolgente concerto al Cinema Teatro Incontro.
Il concerto a cura dei maestri Davide Crenna, Andrea Triani e Matteo Turri ( direttore ) ha spaziato da pezzi come “Africa” a “ Rumba Flamenco “ o a “ Techno”, entusiasmando il pubblico presente.
«Questo concerto è stata un’eccellente occasione musicale offerta dagli studenti del liceo “Candiani-Bausch“» dice il sindaco Giovanni Corbo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Besnate.
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