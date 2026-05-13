Alla scoperta della natura segreta: escursione a Valmorea nel regno della biodiversità

Le zone umide del territorio varesino e comasco aprono le porte ai visitatori per un pomeriggio dedicato alla scoperta della natura più nascosta. Sabato 16 maggio, a Valmorea, l’area dell’Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) Insubria Olona ospiterà l’evento «Nel regno della biodiversità nascosta», un’escursione guidata gratuita che porterà i partecipanti a osservare da vicino il microcosmo di insetti, anfibi e piante che popola i nostri ecosistemi.

Un viaggio nei dettagli della natura

L’iniziativa, realizzata con il contributo di Regione Lombardia, si inserisce nel più ampio programma del Bioblitz 2026. L’obiettivo è quello di insegnare a grandi e piccoli come riconoscere la bellezza e l’importanza dei dettagli naturali più piccoli, spesso invisibili a un occhio non esperto. Accompagnati da guide specializzate, i partecipanti potranno esplorare ambienti suggestivi dove la biodiversità si manifesta in forme sorprendenti.

Informazioni pratiche per la partecipazione

L’appuntamento è fissato per le ore 14:30 presso il parcheggio della vecchia Ferrovia Valmorea, in via Monte Rosa. Da lì partirà una passeggiata che si concluderà intorno alle 17:00. Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento sportivo e calzature adatte a un’escursione nei boschi. Trattandosi di un evento all’aperto, in caso di maltempo l’attività sarà annullata per garantire la sicurezza di tutti.

Iscrizioni e collaborazione territoriale

La partecipazione è gratuita, ma per ragioni organizzative la prenotazione è obbligatoria attraverso i canali ufficiali dell’ente. L’evento vede la collaborazione attiva di AREA Parchi e della Cooperativa Sociale AstroNatura, che da anni si occupa di divulgazione scientifica e ambientale sul territorio, promuovendo la tutela del Parco Pineta e delle zone limitrofe tra l’Olona e l’Insubria.