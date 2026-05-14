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30 anni sola in un letto e i pannelli fotovoltaici mangiasuolo

Le news principali e quelle più curiose di giovedì da ascoltare in 9 minuti

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Parliamo di una storia incredibile che riguarda una donna rimasta per 30 anni sola in un letto in stato vegetativo senza che nessuno andasse a trovarla, di grandine, di sentenze che lasciano a bocca aperta e di molto altro

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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