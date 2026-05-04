5×1000: le associazioni del territorio che puoi sostenere con la tua firma
In questo articolo trovate alcune associazioni del territorio che hanno scelto di raccontare su VareseNews la propria attività e i progetti che intendono sostenere grazie alla campagna 5x1000
Con la dichiarazione dei redditi ogni contribuente può scegliere a chi destinare il 5×1000, una quota dell’IRPEF che sostiene associazioni ed enti del Terzo settore senza costi aggiuntivi. Anche nel territorio varesino sono molte le realtà che portano avanti progetti sociali grazie a questo strumento. In questo articolo trovate alcune delle associazioni che hanno scelto di raccontare su VareseNews il proprio lavoro e i progetti sostenuti dal 5×1000.
Le associazioni a cui destinare il 5×1000
• Adiuvare
Adiuvare è un’associazione di volontariato nata nel 2011 a Varese per sostenere bambini e adulti con diabete di tipo 1 e le loro famiglie. Collabora con l’ospedale Del Ponte e supporta circa 140 nuclei familiari. Promuove prevenzione, informazione e corretti stili di vita, offrendo supporto psicologico, incontri di auto aiuto, progetti educativi e formazione nelle scuole.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a Adiuvare
Codice fiscale: 95072280126
• Amici Scuola materna Cattaneo
Nata solo pochi mesi fa, l’associazione Amici Scuola materna Cattaneo è già pronta a raccogliere il 5×1000 di chiunque voglia sostenere le attività dello storico asilo del rione di Valle Olona, a Varese.
“Investi sul futuro, investi sull’educazione” è il motto di questa prima campagna per il 5×1000 che ha due obiettivi principali: sostenere il corso di inglese con insegnante madrelingua proposto a tutti i piccoli alunni e anche allestire un’area dedicata ai laboratori da vivere in natura nell’ampio giardino della scuola dell’infanzia.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a Amici Scuola materna Cattaneo
Codice fiscale: 95103520128
• C.A.O.S. ODV
Da anni è accanto alle donne che affrontano il tumore al seno: dalla diagnosi , alla terapia, dalla riabilitazione al supporto psico-sociale ed ai controlli successivi. L’associazione C.A.O.S. prende per mano le pazienti e le accompagna, attraverso la relazione di aiuto, durante tutto il percorso, come parte integrante del team multidisciplinare della Breast Unit, con particolare attenzione anche al familiare ed al caregiver.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a C.A.O.S. ODV
Codice fiscale: 95051260123
• Casa Matteo ETS
Il comitato Casa Matteo Varese nasce dal desiderio di offrire ai giovani una vita buona, fatta di relazioni, cura e opportunità di crescita. Dal lavoro alle borse di studio, il 5×1000 al Comitato Casa Matteo Varese aiuta ragazzi e adolescenti a costruire il proprio futuro, sostenendo percorsi di crescita e nuove opportunità.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 al Comitato Casa Matteo Varese
Codice fiscale: 95094360120
• Centro Gulliver
Il Centro Gulliver è una cooperativa sociale che da oltre 40 anni si occupa di prevenzione, cura e riabilitazione dalle dipendenze, oltre che di servizi socio-educativi e assistenziali. Opera sul territorio con comunità terapeutiche, interventi per giovani e famiglie e progetti di inclusione, promuovendo il benessere della persona e il reinserimento sociale.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 al Centro Gulliver
Codice fiscale: 95007560121
• Corpo Musicale Santa Cecilia APS
Fondata nel 1863 da Giovanni Bardellini, il Corpo Musicale Santa Cecilia APS nasce dal sogno di portare la musica a Jerago. Attraversa guerre e cambiamenti, restando libera e attiva. Oggi continua la tradizione con giovani musicisti e uno sguardo al futuro.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 al Corpo Musicale Santa Cecilia APS
Codice fiscale: 91000510122
• Fondazione Piatti
Fondazione Renato Piatti nasce nel 2000 per iniziativa di genitori con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e autismo. Oggi gestisce 21 strutture e supporta oltre 1000 persone e famiglie, promuovendo inclusione, autonomia e progetti di vita in una rete di servizi diffusa e innovativa.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 alla Fondazione Piatti
Codice fiscale: 02520380128
• Good Samaritan ODV
Good Samaritan, nata nel 1999, crea un ponte solidale tra Varese e il nord Uganda, sostenendo bambini vulnerabili a Gulu con progetti educativi, sanitari e psicologici. Promuove anche l’emancipazione femminile e il reinserimento dei ragazzi di strada, lavorando in stretta collaborazione con le comunità locali per uno sviluppo partecipato.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a Good Samaritan ODV
Codice fiscale: 95042040121
• Insieme ad Andrea si può
L’associazione “Insieme ad Andrea si può” è nata il 3 settembre 2012 a Lonate Pozzolo, per iniziativa della famiglia di Andrea, un bambino scomparso a soli 11 anni a causa di una leucemia linfoblastica acuta. L’organizzazione promuove attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca sulle leucemie infantili, in particolare a favore del Centro Matilde Tettamanti. Sul territorio l’associazione realizza eventi solidali, campagne di raccolta fondi e iniziative di coinvolgimento della comunità, con l’obiettivo di sostenere medici e ricercatori e offrire speranza ai bambini che affrontano la malattia.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a Insieme ad Andrea si può
Codice fiscale: 91061170121
• L’Alveare ODV
L’Alveare ODV è un’associazione nata a Buguggiate nel 2016 per promuovere la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio locale. Coinvolge cittadini e volontari per diffondere pratiche sostenibili, rafforzare il senso di comunità e migliorare sicurezza e decoro urbano. Favorisce inoltre la collaborazione tra cittadini, aziende e istituzioni per uno sviluppo equilibrato e responsabile.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 all’Alveare ODV
Codice fiscale: 95085930121
• nonsolo15onlus
L’associazione nonsoloe15 è nata nell’anno 2008 dall’ iniziativa di famiglie che crescono dei ragazzi affetti da dup15. Familiari, amici e volontari si sono riuniti in questo gruppo con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie. L’Associazione persegue il fine della solidarietà sociale e dell’attività culturale con l’assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita per sostenere la ricerca nel campo delle sindromi genetiche rare.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a nonsolo15onlus
Codice fiscale: 92057910512
• Ponte del Sorriso
La Fondazione Il Ponte del Sorriso nasce nel 2010 dall’esperienza del Comitato Tutela Bambino in Ospedale, creato nel 1992 da sei mamme per migliorare l’assistenza ai piccoli ricoverati. Da semplici iniziative, come giochi e supporto ai genitori, è cresciuta fino a contribuire alla nascita dell’Ospedale Del Ponte di Varese. Oggi è un ente del Terzo Settore che promuove cure pediatriche più umane, grazie al sostegno di volontari e donatori.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 al Ponte del Sorriso
Codice fiscale: 95069810125
• Varese per l’oncologia
Varese per l’oncologia è un’organizzazione di volontariato nata nel 2004 che sostiene i pazienti oncologici e le loro famiglie, collaborando con le strutture sanitarie del territorio. Promuove la prevenzione, supporta la ricerca e offre servizi concreti di assistenza, anche domiciliare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita durante il percorso di cura.
Come destinare il 5×1000
Scegli di donare il 5×1000 a Varese per l’Oncologia
Codice fiscale: 02817810126
Come funziona il 5×1000
Destinare il 5×1000 è semplice. Al momento della dichiarazione dei redditi (modello 730, Redditi o Certificazione Unica) basta:
- firmare nel riquadro dedicato al sostegno degli enti del Terzo settore
- inserire il codice fiscale dell’organizzazione che si desidera sostenere
Il 5×1000 non è una donazione aggiuntiva: è una quota dell’IRPEF che lo Stato consente ai contribuenti di destinare a enti che svolgono attività di interesse sociale.
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