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Gallarate/Malpensa

“9 maggio giorno dell’Europa, esponiamo la bandiera dell’Unione”

L'appello del Movimento Federalista Europeo a cittadini, associazioni e amministratori, anche nel 40° anniversario della morte di Spinelli. "Messaggio di unità e resistenza in un mondo che gli imperialismi vogliono diviso e sottomesso"

bandiera europea europa bruxelles

In occasione del 9 maggio «esponiamo la bandiera dell’Europa». È l’appello della sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo lancia ai cittadini, alle forze politiche, alle associazioni e agli amministratori pubblici.

«Il 9 maggio di ogni anno si celebra la Festa dell’Europa. Questa data ricorda la famosa “Dichiarazione Schumann”, dalla quale prese avvio, nel 1950, il processo di unificazione europea, con la creazione di una Comunità (Carbone e Acciaio) concepita come ”il primo nucleo concreto di una Federazione europea, indispensabile al mantenimento della pace”» dicono quelli dell’Mfe gallaratese.
«Quest’anno ricorre anche il 40° anniversario della morte di Altiero Spinelli (23 maggio) che, con il suo Manifesto di Ventotene (1941) ne fu il precursore, avviando la lotta politica “Per un’Europa libera e unita”».

«Esporre la bandiera europea significa esser consapevoli che l’unità tra i popoli dell’Unione Europea è il fondamento della loro pace e del loro progresso economico, sociale e civile. Ed è pure un potente messaggio di unità e di resistenza in un mondo che i diversi imperialismi vogliono diviso e sottomesso. Invitiamo i cittadini, le forze politiche e le associazioni a esporre la bandiera europea (*) alle finestre e le Istituzioni locali su tutti gli edifici pubblici, per continuare a condividere il progetto dei costruttori di un’ unione federale tra i popoli europei».

Chi non avesse la bandiera blu stellata può anche scrivere a mfe-gallarate-da@googlegroups.com

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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