“A 45 giri, a Varese la presentazione del libro sulla cultura musicale tra rock e vinili

Il nuovo volume è curato da Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo dedicato alla storia della musica rock e alternativa attraverso il simbolo musicale di un’intera generazione

Sarà presentato venerdì 8 maggio alle 18.30 nella sala convegni di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, il libro “A 45 GIRI – Storie di cultura musicale”, il nuovo volume curato da Gianluca Crugnola e Filippo D’Angelo dedicato alla storia della musica rock e alternativa attraverso il simbolo musicale di un’intera generazione: il disco a 45 giri. L’incontro rientra nel programma del Varese Estense Festival Menotti e si terrà negli spazi di Villa Recalcati, in piazza Libertà 1 a Varese. L’ingresso sarà libero.

Pubblicato da isenzatregua edizioni nella collana storicaMENTE, il saggio accompagna il lettore in un percorso fatto di canzoni, ricordi e riferimenti culturali che hanno segnato intere generazioni. Al centro del racconto ci sono i celebri vinili da 7 pollici, capaci di trasformare pochi minuti di musica in vere e proprie colonne sonore della vita quotidiana.

Nel libro trovano spazio storie, curiosità e approfondimenti su gruppi musicali, album, etichette discografiche e concerti che hanno contribuito all’evoluzione del rock, dell’indie e della musica alternativa contemporanea. Un lavoro che unisce memoria personale e analisi culturale, restituendo il valore simbolico di un formato musicale diventato oggetto di culto.

Gianluca Crugnola, autore del blog Suoni Tribali e già autore di Now playing the nineties, affianca in questo progetto Filippo D’Angelo, pittore, documentarista ed esperto di musica rock.