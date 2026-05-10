A Besnate un matrimonio “da film” per due volontari del Cinema Incontro
Riccardo Checchin, segretario generale di Acec, e Giulia Zanuso sono un punto di riferimento per la storica sala della parrocchia besnatese
Per il Cinema Incontro di Besnate è stata una giornata speciale, di quelle che sembrano uscite direttamente da una sceneggiatura romantica. I volontari Riccardo Checchin e Giulia Zanuso si sono infatti sposati, coronando una storia d’amore cresciuta anche tra le poltrone e il proiettore del cinema della parrocchia.
Una coppia molto conosciuta e apprezzata non solo dagli spettatori abituali della sala, ma anche da tutto il gruppo di volontari che anima il Cinema Incontro. Riccardo, direttore volontario della sala e segretario generale dell’Acec, l’associazione che riunisce i cinema parrocchiali italiani, e Giulia, presenza preziosa dietro le quinte della struttura, rappresentano da anni un punto di riferimento per tanti giovani volontari.
Un amore nato anche tra cinema e comunità
Il loro è un legame costruito giorno dopo giorno, tra proiezioni, iniziative culturali e il lavoro quotidiano necessario per tenere viva una delle realtà culturali più importanti del paese.
Al matrimonio era presente anche don Gianluca Bernardini, presidente di Acec, a testimonianza del forte legame che unisce Riccardo e Giulia al mondo delle sale di comunità.
Dal Cinema Incontro è arrivato un messaggio affettuoso per i due sposi: «Un augurio pieno di emozione per un futuro insieme ricco di sogni, sorrisi e tante nuove storie da raccontare». Storie che, con ogni probabilità, continueranno a essere vissute anche nella sala di Besnate.
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