A Besnate un matrimonio “da film” per due volontari del Cinema Incontro

Per il Cinema Incontro di Besnate è stata una giornata speciale, di quelle che sembrano uscite direttamente da una sceneggiatura romantica. I volontari Riccardo Checchin e Giulia Zanuso si sono infatti sposati, coronando una storia d’amore cresciuta anche tra le poltrone e il proiettore del cinema della parrocchia.

Una coppia molto conosciuta e apprezzata non solo dagli spettatori abituali della sala, ma anche da tutto il gruppo di volontari che anima il Cinema Incontro. Riccardo, direttore volontario della sala e segretario generale dell’Acec, l’associazione che riunisce i cinema parrocchiali italiani, e Giulia, presenza preziosa dietro le quinte della struttura, rappresentano da anni un punto di riferimento per tanti giovani volontari.

Un amore nato anche tra cinema e comunità

Il loro è un legame costruito giorno dopo giorno, tra proiezioni, iniziative culturali e il lavoro quotidiano necessario per tenere viva una delle realtà culturali più importanti del paese.

Al matrimonio era presente anche don Gianluca Bernardini, presidente di Acec, a testimonianza del forte legame che unisce Riccardo e Giulia al mondo delle sale di comunità.

Dal Cinema Incontro è arrivato un messaggio affettuoso per i due sposi: «Un augurio pieno di emozione per un futuro insieme ricco di sogni, sorrisi e tante nuove storie da raccontare». Storie che, con ogni probabilità, continueranno a essere vissute anche nella sala di Besnate.