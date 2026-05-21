A Besozzo i “bambini di ieri” incontrano gli studenti di oggi nel progetto del Premio Rodari
Sabato 23 maggio alla Biblioteca di Besozzo la presentazione pubblica degli elaborati realizzati dagli studenti e dagli ospiti delle RSA coinvolte nel progetto speciale del “Varese Premio Gianni Rodari”
Si conclude con un evento pubblico il progetto speciale fuori concorso del “Varese Premio Gianni Rodari”, intitolato “I racconti dei bambini di ieri accompagnati dagli alunni di oggi”. L’appuntamento è in programma sabato 23 maggio 2026 alle 14.30 alla Sala Letture della Biblioteca di Besozzo, con ingresso libero e gratuito.
L’iniziativa nasce all’interno della ricerca “Fare Comunità”, promossa dall’Ufficio Scolastico Territoriale insieme alla Prefettura, all’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Provincia di Varese, nell’ambito del percorso “I Giovani per il Territorio e il Territorio per i Giovani”.
Un dialogo tra generazioni
Il progetto ha affiancato al concorso principale un’esperienza di incontro tra studenti e anziani ospiti delle RSA del territorio. Non un semplice laboratorio di scrittura, ma un percorso di confronto umano e culturale costruito attorno ai temi della memoria, della pace e della comunità, ispirandosi alla fantasia e al pensiero civile di Gianni Rodari.
Gli studenti hanno incontrato gli ospiti delle strutture coinvolte, condividendo ricordi, emozioni e racconti che hanno dato vita a elaborati creativi e storie scritte a più mani.
Sono state coinvolte tre scuole superiori e tre RSA:
- Istituto Stein di Gavirate con la Fondazione Domenico Bernacchi e Gerli Arioli di Gavirate
- Istituto Einaudi di Varese con la Fondazione Molina di Varese
- Istituto Verri di Busto Arsizio con la RSA La Provvidenza di Busto Arsizio
La presentazione pubblica e lo spettacolo teatrale
Durante il pomeriggio del 23 maggio saranno presentati al pubblico i lavori realizzati dagli studenti insieme agli ospiti delle RSA. Previsto anche un momento di premiazione con la consegna degli attestati di partecipazione alle classi e alle strutture coinvolte.
A chiudere l’evento sarà lo spettacolo teatrale “Il Favoloso Gianni”, dedicato alla prima esperienza da maestro di Gianni Rodari tra Gavirate e Uboldo. Lo spettacolo è tratto dal libro di Alessandro Colombo e sarà messo in scena dalla Compagnia Teatrale Fiore Che Ride.
La prima edizione del “Varese Premio Gianni Rodari” si è chiusa con numeri importanti: 42 scuole partecipanti, 149 classi coinvolte e circa 2.850 alunne e alunni protagonisti dell’iniziativa.
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