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A Boario la squadra di Varese si conferma ai vertici dello scacchismo italiano

La formazione varesina chiude al dodicesimo posto nella finale Master confermando la propria presenza tra le migliori squadre del panorama nazionale

Generico 04 May 2026

Varese si conferma tra le realtà più solide dello scacchismo italiano. La squadra del Circolo Scacchistico Città di Varese ha chiuso al dodicesimo posto la finale Master del Campionato Italiano a squadre, disputata nei giorni scorsi a Boario Terme, centrando così la permanenza nella massima serie.

Un risultato significativo, considerando il livello altissimo della competizione, che vedeva al via le 24 migliori squadre del panorama nazionale, con la presenza di alcuni tra i più forti giocatori italiani e internazionali.

L’avvio non è stato semplice per la formazione varesina, che ha pagato l’emozione dell’esordio. Con il passare dei turni però la squadra ha trovato ritmo e solidità, infilando tre vittorie consecutive che hanno garantito l’accesso ai play off.

Un cambio di passo decisivo, che ha permesso ai biancorossi di giocarsela alla pari anche nelle fasi più avanzate del torneo.

Alla finale Master erano presenti nomi di primo piano dello scacchismo internazionale, come l’americano Liang e il serbo Sarana. In questo contesto, i giocatori varesini – Mantovani, Salvetti, Aranovich, Cacciola, Cereda e Patuzzo – hanno saputo tenere testa a formazioni con professionisti in squadra.

Un risultato che acquista ancora più valore considerando che il gruppo varesino è composto da giocatori semiprofessionisti.

Archiviata questa edizione, il Circolo Scacchistico Città di Varese guarda già al futuro. Davanti c’è un anno di lavoro per programmare il campionato 2027, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e provare a migliorare ulteriormente il piazzamento.

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Pubblicato il 04 Maggio 2026
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