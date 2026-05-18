A Brebbia nasce lo “Spazio Lilla”: uno spazio di ascolto e orientamento sui disturbi alimentari

Uno spazio dedicato all’ascolto, all’accoglienza e al primo orientamento per tutte le persone che vivono una difficoltà legata al rapporto con l’alimentazione, il corpo o l’immagine di sé.

Domenica 17 maggio a Brebbia, è stato inaugurato lo “Spazio Lilla”, nuovo servizio promosso dall’associazione Le Farfalle Lilla ODV con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sul territorio per chi affronta problematiche legate ai disturbi alimentari.

Lo sportello nasce in un clima di rispetto e non giudizio, con l’intento di promuovere consapevolezza, prevenzione e sensibilizzazione su tematiche corporee e alimentari. All’interno dello spazio sarà possibile ricevere informazioni, chiarire dubbi, essere accompagnati nella lettura della propria situazione e orientati verso i servizi e i percorsi di cura più adeguati presenti sul territorio.

Il progetto si rivolge non solo alle persone che vivono direttamente queste difficoltà, ma anche ai familiari, agli insegnanti e a tutti coloro che desiderano comprendere meglio queste problematiche, riconoscerne i segnali precoci e conoscere le modalità di intervento più opportune.

Lo Sportello Lilla riceve su appuntamento all’indirizzo mail sportellolilla@lefarfallelillaodv.org.

L’associazione ha voluto ringraziare tutte le realtà e le persone che hanno contribuito alla nascita del progetto: Barbara Guglielmino, Presidente della Fondazione Terzoli; il sindaco di Brebbia Giulio Brughera, l’amministrazione comunale e l’assessore Nadia Agostini; Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia; le insegnanti dell’IIS Stein, professoressa Maria Viola e professoressa Francesca Punzi.

Un ringraziamento speciale anche al team multidisciplinare composto da psicologhe e nutrizioniste: dottoressa Massara, dottoressa Castelli, dottoressa Rodari, dottoressa Bonari, dottoressa Scaglia, dottoressa Albericci, dottoressa Merazzi, dottoressa Montani e dottoressa Cantova.

Presente anche Francesca Berrini, della Cooperativa La Banda di Busto Arsizio, la dottoressa Valeria Maiano rappresentante di Jonas Varese e Federica Bottini in rappresentanza di Ananke Family.

Il progetto ha ricevuto il sostegno delle amministrazioni comunali di Brebbia, Monvalle e Laveno.