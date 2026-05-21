A Brezzo di Bedero la scrittrice Susy Zappa presenta “Racconti al faro”

Un viaggio tra le atmosfere rarefatte del Nord della Francia, guidati dalle leggende e dai ricordi di un’isola senza tempo. Venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 21.00, l’Associazione Culturale Casa Paolo di Brezzo di Bedero ospiterà la scrittrice Susy Zappa per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo “Racconti al faro. Memorie e leggende dell’isola di Batz”, pubblicato dalle Edizioni Il Frangente.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per riprendere il filo degli incontri culturali dal vivo nel territorio dell’alto Varesotto, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire sia le suggestive ambientazioni descritte nel volume, sia le attività di uno spazio d’incontro e socialità storico per la comunità locale.

Il fascino dell’isola di Batz al centro dell’incontro

Al centro della serata ci sarà l’opera di Susy Zappa, un diario di bordo e di vita che raccoglie le memorie, i miti e la quotidianità di una piccola isola situata di fronte alle coste della Bretagna. Attraverso le pagine del libro, l’autrice racconta l’anima di questo lembo di terra dominato dal vento e dal mare, dove il faro non è soltanto un punto di riferimento per i naviganti, ma un vero e proprio custode di storie umane e tradizioni tramandate di generazione in generazione.

L’incontro permetterà ai partecipanti di dialogare direttamente con la scrittrice, scoprendo i retroscena della stesura dell’opera e l’ispirazione profonda che nasce dal contatto intimo con la natura incontaminata e la storia dei luoghi di mare.

Alla scoperta dell’Associazione Casa Paolo

La serata culturale si svolgerà nella sede dell’Associazione Casa Paolo, situata in via Baumgartner 10 a Brezzo di Bedero. Questo spazio rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale e culturale del paese, promuovendo iniziative che spaziano dalla letteratura alla musica, fino a momenti di aggregazione e approfondimento aperti a tutta la cittadinanza.

La presentazione del libro di Susy Zappa offre quindi una duplice opportunità per i residenti del comprensorio del Luinese e per i visitatori: immergersi nel fascino della Bretagna e, al contempo, conoscere da vicino una realtà associativa dinamica che continua ad arricchire l’offerta culturale della sponda varesina del Lago Maggiore.