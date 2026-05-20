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A Briosco torna la Sagra della Luganega: tre giorni di sapori autentici, musica e tradizione brianzola

La Pro Loco Briosco presenta la quarta edizione dell’evento dedicato alla valorizzazione della Luganega di Monza (PAT), eccellenza gastronomica della Lombardia.
L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 giugno 2026 presso l’area mercato “Campagnola” di Briosco (MB)

Generico 18 May 2026
Sagre, Fiere e Feste

12 Giugno 2026 - 14 Giugno 2026

La Pro Loco Briosco annuncia il ritorno della “Sagra della Luganega”, manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche brianzole. L’evento è interamente dedicato alla Luganega di Monza, Prodotto Agroalimentare Tradizionale riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e simbolo della cucina locale.

Per tre giorni, visitatori e appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva tra gusto, convivialità e intrattenimento, riscoprendo i sapori autentici del territorio. Protagonista assoluta sarà la luganega alla griglia, accompagnata da birre artigianali e vini selezionati.

Programma musicale e intrattenimento
Venerdì 12 giugno 2026
• Ore 18:30: apertura evento con DJ set e aperitivo
• Ore 21:00: live show dei Vaskom (tributo a Vasco Rossi)
Una serata all’insegna del rock italiano, tra energia ed emozioni con i più grandi successi
del Blasco nazionale.
Sabato 13 giugno 2026
• Ore 18:30: DJ set e aperitivo
• Ore 21:00: concerto dei Cani Sciolti
Una delle cover band più apprezzate in Italia, con uno show coinvolgente che attraversa i grandi classici della musica italiana e internazionale.
Domenica 14 giugno 2026
• Ore 12:00: apertura cucina e bar
• Ore 18:30: aperitivo e intrattenimento
• Ore 21:00: serata “FOREVER YOUNG – tutta la musica di una vita”
DJ set con Dee Jay Dario Oldani tra hit disco, dance e revival dagli anni ’70 a oggi.

«Siamo orgogliosi di continuare a valorizzare un prodotto simbolo del nostro territorio come la Luganega di Monza», dichiara Emanuele Odorico, Presidente della Pro Loco Briosco. «La Sagra è un momento di festa, aggregazione e promozione culturale che coinvolge tutta la comunità e i visitatori che ogni anno ci scelgono.»

Informazioni evento
• Cosa: 4a Sagra della Luganega
• Quando: 12–13–14 giugno 2026
• Dove: Area Campagnola, Briosco (MB)
• Organizzazione: Pro Loco Briosco

FB: www.facebook.com/proloco.briosco
IG: www.instagram.com/real_proloco_briosco

20 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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