A Briosco torna la Sagra della Luganega: tre giorni di sapori autentici, musica e tradizione brianzola

La Pro Loco Briosco presenta la quarta edizione dell’evento dedicato alla valorizzazione della Luganega di Monza (PAT), eccellenza gastronomica della Lombardia. L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 giugno 2026 presso l’area mercato “Campagnola” di Briosco (MB)

La Pro Loco Briosco annuncia il ritorno della “Sagra della Luganega”, manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche brianzole. L’evento è interamente dedicato alla Luganega di Monza, Prodotto Agroalimentare Tradizionale riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura e simbolo della cucina locale.

Per tre giorni, visitatori e appassionati potranno vivere un’esperienza immersiva tra gusto, convivialità e intrattenimento, riscoprendo i sapori autentici del territorio. Protagonista assoluta sarà la luganega alla griglia, accompagnata da birre artigianali e vini selezionati.

Programma musicale e intrattenimento

Venerdì 12 giugno 2026

• Ore 18:30: apertura evento con DJ set e aperitivo

• Ore 21:00: live show dei Vaskom (tributo a Vasco Rossi)

Una serata all’insegna del rock italiano, tra energia ed emozioni con i più grandi successi

del Blasco nazionale.

Sabato 13 giugno 2026

• Ore 18:30: DJ set e aperitivo

• Ore 21:00: concerto dei Cani Sciolti

Una delle cover band più apprezzate in Italia, con uno show coinvolgente che attraversa i grandi classici della musica italiana e internazionale.

Domenica 14 giugno 2026

• Ore 12:00: apertura cucina e bar

• Ore 18:30: aperitivo e intrattenimento

• Ore 21:00: serata “FOREVER YOUNG – tutta la musica di una vita”

DJ set con Dee Jay Dario Oldani tra hit disco, dance e revival dagli anni ’70 a oggi.

«Siamo orgogliosi di continuare a valorizzare un prodotto simbolo del nostro territorio come la Luganega di Monza», dichiara Emanuele Odorico, Presidente della Pro Loco Briosco. «La Sagra è un momento di festa, aggregazione e promozione culturale che coinvolge tutta la comunità e i visitatori che ogni anno ci scelgono.»

Informazioni evento

• Cosa: 4a Sagra della Luganega

• Quando: 12–13–14 giugno 2026

• Dove: Area Campagnola, Briosco (MB)

• Organizzazione: Pro Loco Briosco

FB: www.facebook.com/proloco.briosco

IG: www.instagram.com/real_proloco_briosco