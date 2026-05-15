A Brunello una serata di gnocco fritto per sostenere l’oratorio: unite le associazioni del paese

Sabato 30 maggio all’oratorio una cena solidale organizzata da Pro Loco, Alpini e comunità parrocchiale. Il ricavato sarà destinato ai lavori per l’unico spazio condiviso del paese

Unire le forze per il bene della comunità. È questo lo spirito della “Serata Gnocco Fritto” in programma sabato 30 maggio all’oratorio di Brunello, un evento benefico che vede insieme le principali associazioni del paese con un obiettivo comune: sostenere l’oratorio, punto di riferimento per la vita sociale e associativa del territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Pro Loco Brunello, Gruppo Alpini e comunità parrocchiale, con il patrocinio del Comune di Brunello. Il ricavato della serata sarà destinato interamente ai lavori di sistemazione dell’oratorio, considerato dagli organizzatori “l’unico vero spazio condiviso a disposizione delle associazioni e della comunità”.

In un piccolo comune, dove spesso si rincorrono voci e divisioni, le associazioni hanno deciso di fare fronte comune e lavorare insieme per qualcosa di concreto. L’idea della serata nasce proprio dalla volontà di superare contrasti e creare un momento di aggregazione aperto a tutti.

La cena si terrà all’oratorio di Brunello, in via Verdi 19, a partire dalle 19.30. Protagonista della serata sarà lo gnocco fritto, accompagnato da taglieri di salumi, formaggi oppure dalla proposta vegetariana. Dolci e bevande saranno esclusi dal menu. È prevista anche la possibilità di asporto.

Ad accompagnare la serata ci sarà anche la musica dal vivo dei ragazzi dei “Laboratori Musicali di Marco Simoncini” di Castronno.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 maggio, con versamento di un acconto del 50% al momento della conferma.

Il costo è di 15 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini.