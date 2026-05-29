A Busto Arsizio arrivano i madonnari: via Cavallotti si colora nel nome di San Francesco

Domenica 31 maggio Busto Arsizio si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto grazie all’iniziativa «Madonnari in piazza. Francesco e Maria». La storica via Cavallotti accoglierà, dalle 9.00 alle 18.00, un gruppo di artisti bergamaschi che realizzeranno opere ispirate al legame profondo tra San Francesco d’Assisi e la Madre di Dio. L’evento rientra nel fitto calendario “BA800”, il programma ideato dal Comune per celebrare l’ottocentesimo anniversario della morte del Patrono d’Italia.

L’arte dei madonnari e il laboratorio per i più piccoli

Le creazioni dei maestri madonnari si focalizzeranno sui temi della povertà e dell’umiltà, elementi cardine della spiritualità francescana. Non sarà però solo una giornata dedicata all’osservazione: nel pomeriggio, a partire dalle 16.00, i protagonisti saranno i bambini e i ragazzi. Per loro è stato pensato un «Laboratorio dei gessetti» gratuito, dove potranno cimentarsi con la tecnica del disegno su strada. La partecipazione al laboratorio è gratuita, ma è necessaria la prenotazione per garantire a tutti i giovani artisti lo spazio e il materiale necessario.

Un anniversario lungo un anno tra cinema e pace

Il progetto “BA800 – La cultura per Francesco” è nato dalla sinergia tra l’assessorato alla Cultura, l’Ordine Francescano Secolare di Busto Arsizio e il Convento del Sacro Cuore. Le celebrazioni sono iniziate già nei mesi scorsi con appuntamenti che hanno riscosso un grande successo di pubblico. Tra questi, la proiezione del capolavoro di Rossellini durante il BA Film Festival e la marcia per la pace dello scorso aprile, che ha visto sfilare nel centro cittadino circa 500 persone per rendere omaggio al messaggio di fratellanza del Santo di Assisi.

Il teatro di Dario Fo chiude il mese di giugno

Dopo l’appuntamento con i madonnari, le celebrazioni proseguiranno mercoledì 17 giugno con un evento dedicato alla grande drammaturgia italiana. Alle ore 21.00, nella piazza della Chiesa del Sacro Cuore, Mario Pirovano porterà in scena «Lu Santo Jullare Francesco» di Dario Fo. Lo spettacolo, inserito nel Festival del Teatro e della Comicità delle Terre Insubri, promette di restituire un’immagine viva e dissacrante del Santo. In caso di maltempo, la rappresentazione si sposterà al coperto presso la Sala Pro Busto.