A Busto Arsizio arrivano i sapori del Sud: tre giorni di street food, musica e intrattenimento al Museo del Tessile

Dal 29 al 31 maggio il Parco del Museo del Tessile di Busto Arsizio si trasformerà in un angolo di Sud Italia tra profumi, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Torna infatti “Antiche Tradizioni del Sud – Street Food & Musica”, manifestazione dedicata ai sapori e alle atmosfere del Meridione, con ingresso gratuito.

Per tre giorni il pubblico potrà passeggiare tra stand gastronomici e proposte tipiche della tradizione del Sud Italia, assaggiando alcuni dei piatti più conosciuti e amati dello street food meridionale. Dalle specialità siciliane ai sapori pugliesi e campani, l’evento vuole offrire un viaggio tra ricette popolari, prodotti tipici e convivialità.

Il programma prevede anche momenti di intrattenimento musicale e spazi dedicati alle famiglie, con gonfiabili e attività pensate anche per i più piccoli. Un appuntamento che punta a coinvolgere un pubblico ampio, dagli appassionati di cucina a chi semplicemente cerca un’occasione per trascorrere qualche ora all’aperto in compagnia.

Gli orari saranno differenziati nelle tre giornate: venerdì 29 maggio l’evento sarà aperto dalle 17 alle 24, mentre sabato 30 e domenica 31 maggio si potrà partecipare dalle 12 alle 24.

La manifestazione si svolgerà al Parco del Museo del Tessile, in via Alessandro Volta a Busto Arsizio, in una delle aree più frequentate della città per eventi e iniziative all’aperto.

Tra tavolate, musica e profumo di specialità appena preparate, “Antiche Tradizioni del Sud” si presenta come un’occasione per vivere un fine settimana diverso, all’insegna del gusto e della convivialità.

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