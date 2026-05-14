A Busto Arsizio BNI Broletto e AISM Varese insieme per sostenere la lotta alla sclerosi multipla
Una serata dedicata al networking, ma soprattutto alla solidarietà e all’attenzione verso il territorio.
Nella serata di mercoledì al TiGarba di Busto Arsizio, il capitolo Bni Broletto, realtà composta da imprenditori e professionisti del territorio, ha ospitato Aism Varese – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, rappresentata dalla presidente Adelina Meggiotto, per un momento di confronto, sensibilizzazione e sostegno concreto.
Bni è la più grande organizzazione mondiale di business networking e basa la propria filosofia sul principio del “Givers Gain”, ovvero l’idea che aiutare gli altri generi valore condiviso. Il capitolo Broletto ha voluto trasformare questo principio in un’azione concreta di responsabilità sociale, dando spazio a una realtà che ogni giorno affronta sfide importanti al fianco delle persone colpite da sclerosi multipla e delle loro famiglie.
Durante l’incontro, i rappresentanti di Aism hanno portato le proprie testimonianze personali, raccontando le difficoltà quotidiane legate alla convivenza con questa patologia neurologica cronica e sottolineando il ruolo fondamentale che l’associazione svolge nel supportare le persone con sclerosi multipla e le loro famiglie.
Tra i principali progetti promossi da Aism figurano: servizi di trasporto dedicati alle persone con difficoltà motorie; percorsi di supporto psicologico per pazienti e famiglie; attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio; raccolte fondi a sostegno della ricerca scientifica; iniziative volte a favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con sclerosi multipla;
Nel corso dell’evento, gli imprenditori di Bni Broletto hanno inoltre deciso di contribuire concretamente con una donazione, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione e dare un segnale tangibile di vicinanza.
«Spesso si pensa al networking solo come opportunità di business, ma crediamo che fare rete significhi anche mettere competenze, relazioni e risorse al servizio della comunità» dice Stefania Limonta, ad di Bni Broletto.
La serata ha rappresentato un importante momento di incontro tra mondo imprenditoriale e volontariato, dimostrando come la collaborazione tra realtà diverse possa generare valore sociale concreto.
BNI Broletto auspica che questa iniziativa possa contribuire a dare maggiore visibilità al lavoro svolto quotidianamente da AISM e sensibilizzare sempre più cittadini e imprese verso una causa che riguarda migliaia di famiglie italiane.
Per chi volesse sostenere Aism Varese o conoscere meglio i progetti dell’associazione è possibile contattare così: Via Egidio Comolli 15, 21051 Arcisate (VA)
0332 242104 – 3356812995 aismvarese@aism.it @aismvarese”
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