A Busto Arsizio gli aspiranti imprenditori scoprono come trasformare il sogno in realtà

Una mattinata per raccogliere le informazioni – e il coraggio – necessari per lanciare al meglio la propria avventura imprenditoriale. Si è svolta nella mattinata di giovedì 14 maggio, a MalpensaFiere (Busto Arsizio), l’edizione 2026 del Focus day nuove imprese.

L’appuntamento, promosso dalla Camera di Commercio di Varese, nasce per mettere in contatto gli aspiranti imprenditori con consulenti, associazioni di categoria e istituzioni, con l’obiettivo di fornire strumenti tecnici e la motivazione giusta a chi intende trasformare la sua idea in azienda.

L’apertura dei lavori ha coinvolto i vertici della Camera di Commercio di Varese e i rappresentanti dei comuni di Busto Arsizio e Gallarate, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per semplificare l’iter burocratico e favorire la crescita del tessuto produttivo locale.

Un momento di confronto nel cuore dell’impresa varesotta

La scelta della sede per il Focus day 2026 non è stata casuale. «La provincia di Varese – ha affermato il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello – si distingue ancora dal punto di vista imprenditoriale grazie anche alla sua multidisciplinarietà. Siamo molto contenti di aver portato il Focus day a Busto Arsizio: il punto nevralgico per le imprese del Varesotto».

Sulla stessa linea il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, che ha rimarcato l’opportunità dell’incontro per i nuovi imprenditori. «Una volta – ha commentato il sindaco – si andava dal commercialista o in banca a chiedere informazioni; oggi qui si trova tutto quello di cui si ha bisogno. Le imprese non sono mai abbastanza, abbiamo sempre bisogno di nuovi imprenditori». Anche Belinda Simeoni, vicesindaca di Gallarate, ha invitato i giovani a non temere il confronto con la pubblica amministrazione: «Gli uffici del Suap sono a vostra disposizione per aiutarvi a superare quello che vi sembra insuperabile».

Le imprese nate al Focus day

Durante la mattinata, gli aspiranti imprenditori si sono potuti confrontare con altre persone che hanno affrontato il loro stesso percorso. Ospiti dell’edizione 2026 sono state tre startup nate in provincia di Varese grazie ai consigli ottenuti nei Focus days passati.

Si tratta di Business in Pink, società specializzata in consulenza strategica e innovazione dedicata esclusivamente all’imprenditoria femminile; Drone Docks Srl: realtà attiva nella logistica coi droni che sta sviluppando, in collaborazione con il Comune di Varese, un sistema di trasporto merci tramite per collegare la città al borgo del Sacro Monte; e Tijeras Negras, impresa che recupera scarti tessili per poi trasformarli in accessori personalizzati.

Oltre un’azienda su quattro in provincia è guidata da donne

Da sinistra:, di Drone Docks Srl; il team di Business in Pink guidato da; e, titolare di Tijeras Negras

Attenzione particolare anche sul tema dell’imprenditorialità femminile. Paola Castiglioni, presidente del Comitato imprenditoria femminile (Cif), ha presentato dati incoraggianti: «Tra le imprese giovani, la percentuale femminile è del 26%, decisamente sopra la media nazionale. La strada è aperta e il supporto è costante».

La novità del 2026: focus sull’agricoltura

Per la prima volta al Focus day nuove imprese, spazio anche al settore agricolo, con la partecipazione di Coldiretti, Confagricoltura e Cia – Agricoltori Italiani. I rappresentanti delle tre associazioni di categoria hanno incontrato i giovani interessati ad avviare un’attività nel primario, offrendo consulenza per l’avvio di aziende agricole moderne e redditizie.