A Busto Arsizio: Il Granello di Senapa, vent’anni di volontariato tra solidarietà e riciclo
L’associazione continua il suo impegno nel recupero e riuso di beni per aiutare chi è in difficoltà. Appello ai giovani volontari
Dal 2005 a oggi, una storia fatta di solidarietà concreta e attenzione all’ambiente. L’associazione di volontariato “Il Granello di Senapa”, con sede a Busto Arsizio, rappresenta da oltre vent’anni un punto di riferimento per il sostegno alle persone in difficoltà attraverso il recupero e il riutilizzo di beni.
Nata come Onlus, l’associazione è oggi iscritta al RUNTS come organizzazione di volontariato e dal 2024 ha trasferito la propria sede in via Taormina 25. Il cuore dell’attività è il recupero di indumenti, calzature, elettrodomestici, libri e oggetti per la casa donati dai cittadini. Il materiale viene selezionato dai volontari e messo a disposizione nel mercatino solidale aperto due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì.
Il ricavato, raccolto attraverso offerte simboliche, viene interamente destinato a iniziative di carità sul territorio e al sostegno di situazioni di povertà e disagio. Un’attività che coniuga solidarietà e sostenibilità, grazie anche a un’attenta gestione dei materiali non riutilizzabili, smaltiti secondo le normative vigenti.
Attualmente sono 24 i volontari attivi, con un’età media di circa 70 anni. Proprio questo dato rappresenta una delle principali criticità per il futuro dell’associazione, che lancia un appello a chiunque voglia dedicare parte del proprio tempo libero a un impegno sociale concreto.
“Fare bene il bene” è il motto che guida il Granello di Senapa, realtà che continua a operare senza scopo di lucro e senza compensi per i volontari, trovando nella gratitudine ricevuta il principale incentivo a proseguire.
Chi desidera conoscere più da vicino l’associazione o entrare a farne parte può recarsi in sede nei giorni di apertura o contattare i volontari tramite telefono o email. Un invito aperto alla comunità per continuare a costruire una rete di solidarietà sul territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.