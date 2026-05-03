A Busto Arsizio: Il Granello di Senapa, vent’anni di volontariato tra solidarietà e riciclo

Dal 2005 a oggi, una storia fatta di solidarietà concreta e attenzione all’ambiente. L’associazione di volontariato “Il Granello di Senapa”, con sede a Busto Arsizio, rappresenta da oltre vent’anni un punto di riferimento per il sostegno alle persone in difficoltà attraverso il recupero e il riutilizzo di beni.

Nata come Onlus, l’associazione è oggi iscritta al RUNTS come organizzazione di volontariato e dal 2024 ha trasferito la propria sede in via Taormina 25. Il cuore dell’attività è il recupero di indumenti, calzature, elettrodomestici, libri e oggetti per la casa donati dai cittadini. Il materiale viene selezionato dai volontari e messo a disposizione nel mercatino solidale aperto due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì.

Il ricavato, raccolto attraverso offerte simboliche, viene interamente destinato a iniziative di carità sul territorio e al sostegno di situazioni di povertà e disagio. Un’attività che coniuga solidarietà e sostenibilità, grazie anche a un’attenta gestione dei materiali non riutilizzabili, smaltiti secondo le normative vigenti.

Attualmente sono 24 i volontari attivi, con un’età media di circa 70 anni. Proprio questo dato rappresenta una delle principali criticità per il futuro dell’associazione, che lancia un appello a chiunque voglia dedicare parte del proprio tempo libero a un impegno sociale concreto.

“Fare bene il bene” è il motto che guida il Granello di Senapa, realtà che continua a operare senza scopo di lucro e senza compensi per i volontari, trovando nella gratitudine ricevuta il principale incentivo a proseguire.

Chi desidera conoscere più da vicino l’associazione o entrare a farne parte può recarsi in sede nei giorni di apertura o contattare i volontari tramite telefono o email. Un invito aperto alla comunità per continuare a costruire una rete di solidarietà sul territorio.