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Busto Arsizio/Altomilanese

A Busto Arsizio l’Arcivescovo Delpini celebra i 50 anni delle scuole Nicolò Rezzara

La celebrazione nella Basilica di San Giovanni Battista ha riunito famiglie, studenti ed ex alunni per il cinquantesimo anniversario della cooperativa scolastica bustocca

Generico 18 May 2026

Questa mattina, domenica 24 maggio, la Basilica di San Giovanni Battista di Busto Arsizio ha accolto la Santa Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, in occasione del cinquantesimo anniversario di fondazione delle scuole della cooperativa “Nicolò Rezzara”.

Un traguardo importante per una realtà educativa che da mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per il territorio bustocco e per molte famiglie. Le scuole della cooperativa Rezzara hanno infatti accompagnato generazioni di studenti attraverso un percorso formativo ispirato ai valori cristiani e ai principi fondamentali della fede cattolica.

La celebrazione ha richiamato studenti, insegnanti, famiglie ed ex alunni, riuniti per ricordare una storia fatta di educazione, crescita personale e attenzione alla persona.

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Pubblicato il 24 Maggio 2026
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