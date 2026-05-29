A Busto Arsizio torna dal 7 al 14 giugno la Festa della Pizza: premi, sorprese e una pizza a forma di B

L’iniiativa si svolgerà dal 7 al 14 giugno. Protagonista della manifestazione sarà ancora una volta la “Pizza Busto”, una creazione originale pensata per rappresentare la città sia nella forma sia nei colori

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Busto Arsizio si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa della Pizza, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Busto Arsizio e Medio Olona per valorizzare le attività del territorio e sostenere il commercio locale. L’appuntamento è in programma dal 7 al 14 giugno e coinvolgerà quattordici pizzerie cittadine.

Protagonista della manifestazione sarà ancora una volta la “Pizza Busto”, una creazione originale pensata per rappresentare la città sia nella forma sia nei colori.

Una pizza a forma di “B”

La particolarità della Pizza Busto è la sua forma, che richiama la lettera “B”, iniziale della città. Anche gli ingredienti sono stati scelti per richiamare i colori simbolici di Busto Arsizio: il rosso del pomodoro e il bianco della mozzarella.

La pizza sarà composta da due parti: una metà tradizionale con pomodoro e mozzarella uguale per tutti i locali aderenti, e una metà a calzone con un ripieno a sorpresa scelto liberamente da ciascuna pizzeria.

Il prezzo sarà identico in tutti i locali partecipanti: 9 euro. Inoltre, per ogni Pizza Busto ordinata, il cliente riceverà un omaggio offerto dalla pizzeria, che potrà essere una bibita, un caffè oppure il coperto gratuito.

Un concorso per i clienti

Anche quest’anno la manifestazione sarà accompagnata da un concorso promosso da Confcommercio con il supporto di Agesp Energia Gruppo Acinque.

Il premio principale sarà un weekend per due persone a Tramonti, in provincia di Salerno, dal 18 al 20 settembre 2026, comprensivo di soggiorno, degustazioni presso pizzerie locali e visita al maestro pasticcere Sal De Riso. In palio anche due Smartbox per il secondo e il terzo classificato.

Per partecipare sarà necessario consumare almeno sei Pizza Busto in tre diverse pizzerie aderenti e in tre giornate differenti. I partecipanti dovranno inoltre pubblicare foto o video sui social utilizzando l’hashtag ufficiale #FestaDellaPizzaBusto2026, taggando i soggetti indicati dal regolamento e inviando la documentazione richiesta a Confcommercio.

Quattordici pizzerie coinvolte

Sono quattordici le attività che hanno aderito all’edizione 2026 della manifestazione: Pizzeria Capri, Da Mario, Da Mimmo, Doppio Zero, Pizzeria al Cantuccio, Radici, Sole d’Oro, Pizzeria Tony, Pizzeria Karma, Pizzeria Hakuna Matata, Fabbrica di Pedavena, Pizzium, La Pizza Speciale, Trattoria e Pizzeria La Cerasella

L’iniziativa punta a valorizzare le attività di ristorazione della città attraverso un evento che unisce promozione del territorio, creatività gastronomica e coinvolgimento dei cittadini

Foto di tcameliastoian da Pixabay