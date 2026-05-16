A Busto Arsizio torna la “Marcia della legalità” contro le mafie
Il programma di venerdì 22 maggio prevede un corteo cittadino, la commemorazione dei magistrati vittime di mafia e gli interventi delle autorità civili e militari
Una mattinata dedicata alla memoria delle vittime di mafia e alla promozione della cultura della legalità. Venerdì 22 maggio a Busto Arsizio torna la “Marcia della legalità”, iniziativa giunta alla seconda edizione e promossa dall’Istituto professionale “Pietro Verri” con il patrocinio del Comune.
L’evento, intitolato “Passo dopo passo verso la legalità… la forza della memoria”, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri e la Fanfara dei Bersaglieri “Nino Tramonti – Mario Crosta”.
Corteo e commemorazione in Largo Giardino
Il programma prenderà il via alle 9.30 con il corteo contro la mafia. Alle 10 è prevista la commemorazione dei magistrati vittime della mafia in Largo Giardino, con la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona. A seguire, alle 10.30, interverranno le autorità civili e militari presenti all’iniziativa.
Gli ospiti della giornata
Tra gli interventi annunciati anche quello del procuratore aggiunto della Repubblica Franco Belvisi e della dirigente scolastica Maria Cristina Cesarano. L’iniziativa punta a coinvolgere studenti e cittadinanza in un momento di riflessione collettiva sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno civile contro le mafie.
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