A Busto Arsizio tornano i “Gruppi di Cammino”: si parte il 5 giugno con ATS Insubria

Il prossimo 5 giugno prenderà il via a Busto Arsizio il nuovo programma primavera-estate dei «Gruppi di Cammino». L’iniziativa, promossa da ATS Insubria in stretta collaborazione con gli assessorati allo Sport e ai Servizi Sociali del Comune, punta a trasformare una semplice passeggiata in un’occasione di salute e socializzazione per tutti i cittadini. Il progetto, già attivo dal 2024, si propone di contrastare la sedentarietà e rafforzare il senso di comunità attraverso un’attività fisica dolce e accessibile.

Benessere e socialità per tutte le età

L’obiettivo dei gruppi non è soltanto quello di promuovere sani stili di vita, ma anche di favorire l’inclusione sociale. Le camminate diventano così un momento di incontro e partecipazione, permettendo a persone di ogni età e con diversi livelli di preparazione fisica di trascorrere del tempo insieme all’aria aperta. Il benessere psicofisico passa infatti anche attraverso la riscoperta del piacere di stare in compagnia, camminando tra le strade e i parchi della città.

Il calendario e gli orari delle passeggiate

Gli appuntamenti sono stati programmati con cadenza bisettimanale per andare incontro alle diverse esigenze dei partecipanti. I turni si terranno ogni martedì alle ore 18:00 e ogni venerdì mattina alle ore 9:30. Ogni uscita avrà una durata di circa sessanta minuti, un tempo ideale per riattivare la circolazione e godersi il territorio cittadino senza sforzi eccessivi, sotto la guida esperta di un Walking Leader che coordinerà il gruppo.

Percorsi itineranti per scoprire la città

Per rendere l’esperienza sempre nuova e stimolante, i punti di ritrovo cambieranno di volta in volta, interessando diverse zone di Busto Arsizio. Questa scelta permette ai partecipanti di esplorare angoli differenti del territorio comunale, valorizzando la varietà degli itinerari urbani. Per conoscere i dettagli sui luoghi di partenza e restare aggiornati, i cittadini possono fare riferimento a Salus Group Asd, che gestisce le comunicazioni operative.

Come partecipare e iscriversi

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Gli interessati possono richiedere informazioni o confermare la propria presenza contattando Salus Group Asd tramite messaggio WhatsApp o SMS al numero 371 590 14 42. Si tratta di una proposta semplice e immediata che conferma l’impegno dell’Amministrazione e delle autorità sanitarie nel promuovere la prevenzione attraverso il movimento costante.