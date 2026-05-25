A Busto Arsizio l’Asst Valle Olona celebra la Giornata del Sollievo con eventi sulle cure palliative

ASST Valle Olona celebra la XXV Giornata Nazionale del Sollievo con una serie di iniziative dedicate alla sensibilizzazione sulle cure palliative e sulla terapia del dolore. La ricorrenza, in programma domenica 31 maggio, punta a promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale per le persone che affrontano malattie inguaribili e percorsi di fine vita.

L’obiettivo della Giornata non è essere «contro» il dolore, ma «a favore» del sollievo, anche attraverso un approccio sempre più umano alle cure mediche. ASST Valle Olona lavora in particolare per migliorare il riconoscimento e il trattamento del dolore cronico benigno e per favorire l’accesso alla rete delle cure palliative, sia per pazienti oncologici sia non oncologici.

A Villa Calcaterra la tappa del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche

Tra gli appuntamenti principali c’è la tappa bustocca del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, in programma venerdì 30 maggio dalle 14.30 alle 18.30 a Villa Calcaterra, in via Magenta a Busto Arsizio.

Il pomeriggio sarà dedicato a famiglie e bambini, con testimonianze di ragazzi e familiari coinvolti nei percorsi domiciliari di cure palliative pediatriche e interventi dei professionisti sanitari impegnati nell’assistenza ai minori con malattie croniche inguaribili.

Per i più piccoli saranno organizzate attività ricreative, pet therapy, arte terapia e letture dedicate ai bambini tra i 3 e i 6 anni. Alle 15.30 è prevista anche la presentazione del libro “Mi chiamo Nicoleta e… sono sempre io”, storia di una giovane che affronta il delicato passaggio all’età adulta convivendo con bisogni di cure palliative pediatriche. Le illustrazioni del volume sono state realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Busto Arsizio.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nati per leggere, Associazione Amici di Rossella, Scodinzoland, Edera odv e UILDM, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Un incontro formativo per i professionisti sanitari

Le iniziative proseguiranno il 4 giugno con un evento formativo dedicato ai professionisti sanitari dal titolo “I percorsi di accesso alla Terapia del Dolore e alla Rete Locale di Cure Palliative in ASST Valle Olona”.

L’incontro si terrà dalle 19 alle 22 alla Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S.” e coinvolgerà medici ospedalieri e territoriali, medici di medicina generale, pediatri e infermieri di famiglia e comunità.

L’obiettivo sarà approfondire i percorsi di accesso ai servizi di terapia del dolore e alle cure palliative nei diversi setting assistenziali, dal domicilio alle strutture residenziali.