A Cairate un weekend tra fotografia e cultura con le mostre al Monastero

Un fine settimana dedicato alla cultura, alla fotografia e all’arte del restauro quello in programma a Cairate. La Pro Loco Cairate, con il patrocinio del Comune, propone una serie di appuntamenti tra conferenze e mostre fotografiche che animeranno il Monastero e l’auditorium dell’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Martino.

“Restauri Rari”, secondo appuntamento della rassegna

Venerdì 15 maggio alle ore 21 torna il ciclo di conferenze “Restauri Rari”, giunto alla dodicesima edizione. L’incontro si terrà all’Auditorium ex chiesa Santi Ambrogio e Martino, in piazza Libertà 10, con ingresso libero.

La serata sarà dedicata al tema “Della luce ovvero del ‘corpo visuale’” e vedrà come relatore Gianni Fiore. L’evento prevede anche il rilascio di crediti formativi per gli architetti.

La rassegna, organizzata da Pro Loco Cairate, è dedicata a restauri e percorsi artistici particolari e coinvolge professionisti e studiosi del settore.

Due mostre fotografiche al Monastero di Cairate

Dal 16 al 31 maggio il Monastero di Cairate ospiterà inoltre due mostre fotografiche parallele patrocinate dal Comune.

La prima, “Tra acqua e silenzio” di Fabrizio Umberto Conti, propone un percorso visivo dedicato alla quiete, ai riflessi e all’elemento acquatico.

La seconda esposizione, “L’Anima della Savana” di Valter Gerardi, accompagnerà invece i visitatori in un viaggio fotografico nel cuore della natura selvaggia.

Inaugurazione e orari di apertura

Le due mostre saranno inaugurate sabato 16 maggio alle ore 16. Gli spazi espositivi saranno poi aperti nei fine settimana con i seguenti orari:

sabato dalle 14.30 alle 18.30

domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

Le esposizioni saranno allestite al Monastero di Cairate, in piazza Giardino delle Badesse, via Pontida.