A Capolago torna la festa del rione: risottata in strada, musica e giochi per tutti

Sabato 30 e domenica 31 maggio torna “Capolago in festa”, appuntamento ormai tradizionale per il rione varesino che quest’anno raggiunge la dodicesima edizione. Due giornate dedicate alla convivialità, alla musica e alla vita di comunità, organizzate da Alpini di Capolago, Banda G. Verdi di Capolago, Parrocchia SS. Trinità e Cooperativa di Capolago.

Il momento più atteso sarà la grande risottata del sabato sera, con i tavoli allestiti lungo le vie del paese e la musica dal vivo dei Gorilla Groove ad accompagnare la serata. Domenica spazio invece alla festa patronale con pranzo, giochi e attività per bambini e famiglie all’oratorio di Capolago, fino alla processione conclusiva per le vie del rione.

L’iniziativa si svolgerà tra le vie del quartiere e gli spazi dell’oratorio di Capolago, in via del Gaggio 2 a Varese.

La serata di sabato 30 maggio si aprirà alle 16.30 con l’adorazione eucaristica. Alle 19.30 spazio alla tradizionale “risottata per le vie del paese”, uno degli appuntamenti più sentiti della manifestazione. A seguire, dalle 20.45, musica dal vivo con i Gorilla Groove.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, le vie Fé, Derna e la parte bassa di piazza SS. Trinità saranno chiuse al traffico.

La giornata di domenica 31 maggio sarà dedicata alla festa patronale di Capolago. Il programma prenderà il via alle 10.30 con la Santa Messa, seguita alle 12.30 dal pranzo in oratorio.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, spazio alla tombolata e ai giochi insieme, con attività dedicate a bambini e adulti. La chiusura della manifestazione è prevista alle 17.30 con la processione per le vie del rione.

Durante entrambe le giornate il parcheggio sarà disponibile presso la scuola elementare Francesco Baracca.