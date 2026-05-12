A Cardano al Campo si scopre il valore del recupero dei Raee, i “rifiuti preziosi”
Sono le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, che contengono spesso anche metalli preziosi. La campagna specifica del Comune ha avuto un riscontro tra cittadini e scuole
La settimana dell’anno dedicata all’ecologia a Cardano al Campo si è conclusa sabato 9 maggio con la raccolta di rifiuti abbandonati. Cinque giornate per coinvolgere i cittadini ad una riflessione sul tema rifiuti e in particolare sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, i “Raee”.
Quattro appuntamenti in calendario per raggiungere quanti frequentano il mercato del martedì; gli studenti della scuola media e poi giovani, adulti e anziani il mercoledì nella serata informativa e infine, tutti assieme, il sabato per la raccolta ecologica.
«I ragazzi del Ccrr hanno scelto di produrre alcuni brevi video di presentazione del tema della settimana recandosi alla piazzola ecologica e illustrando come sono classificati i Raee e perché sono importanti» racconta l’assessore ai Lavori Pubblici, Ecologia e Sostenibilità Claudio Trevisan.
«Davvero sorprendente la risposta dei cittadini: sia di coloro che, nonostante la pioggia di martedì, sono venuti a trovarci al Gazebo al mercato per depositare i loro piccoli Raee (apparecchi elettrici ed elettronici di dimensione inferiore a 25 centimetri) e chiedere informazioni, sia dei circa trecento alunni della secondaria che hanno seguito il docu-film: “Materia Viva” e partecipato con molta attenzione alla discussione con Progitec (la società che a Cardano al Campo si occupa della gestione dei rifiuti) e gli esperti di ERION Weee. È stata coinvolgente la testimonianza di una cittadina nella serata di mercoledì, che ci ha raccontato come attorno alla cura e protezione del territorio si è formato un rione (vie venete) unito e attivo.
All’appello del sabato pomeriggio hanno risposto molti cittadini di tutte le età; sono stati organizzati cinque gruppi che hanno operato in altrettante zone della città. «Il Comitato Genitori, per intrattenere i piccoli, ha organizzato un laboratorio artistico dove sono stati realizzati simpatici personaggi della fantasia e il gruppo “Cardano in Cammino” ha contribuito alla riuscita della raccolta occupandosi di un percorso nella brughiera. Il sindaco è rimasto in mezzo ai cittadini e tutti hanno potuto vivere un momento di festa».
In tutti gli eventi della settimana è stato presente il contenitore blu per i piccoli Raee: i rifiuti di questa categoria sono una “piccola miniera” che trova valore solo se vengono trattati con i più moderni processi di recupero negli impianti presenti sul territorio della nostra regione.
«Il messaggio “A tutto Raee” è stato lanciato in modo forte e chiaro: ora, con il supporto di Progitec faremo il possibile per il raggiungimento del prossimo traguardo, cioè raggiungere la media del resto dell’Italia. Oggi a Cardano raccogliamo solo lo 0,47% possiamo puntare all’1,39% (dati ISPRA). La collaborazione con Progitec Srl è stata fondamentale in questa settimana preparata a lungo in ogni dettaglio, come anche in occasione di altri eventi. Puntiamo al prossimo traguardo e ad una collaborazione attiva nell’interesse dei cittadini per la cura del nostro ambiente».
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