A Cardano al Campo una serata sulla Palestina, testimonianza e resistenza nonviolenta

All’incontro interverranno attivisti e operatori di Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba

Giovedì 14 maggio alle 21 il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ospiterà “Palestina: testimonianze e resistenza”, un incontro dedicato alla realtà palestinese tra racconti diretti, approfondimenti e confronto pubblico.

Nel corso della serata interverranno attivisti di Mediterranea Saving Humans e Operazione Colomba, impegnati sul campo nella Palestina occupata e in Libano. Attraverso le loro esperienze porteranno testimonianze dirette sulle condizioni di vita delle popolazioni coinvolte, sulle attività di solidarietà, sulle iniziative di supporto ai civili, sulla resistenza nonviolenta della popolazione, per lo più ignorata sulla scena internazionale (foto: archivio Operazione Colomba).

A moderare l’incontro saranno gli esponenti del collettivo “Da Varese a Gaza”, promotore di momenti di sensibilizzazione e informazione sul conflitto e sulla situazione umanitaria nell’area.

“Un’occasione per ascoltare voci dirette, comprendere il contesto e confrontarsi su solidarietà, diritti e possibilità di azione”.

L’appuntamento è a ingresso libero, al circolo di via Vittorio Veneto 1 a Cardano.