A Caronno Pertusella sequestrati dalla Finanza droga e un coltello vicino alla stazione

Prosegue l’attività di contrasto ai traffici illeciti da parte della guardia di Finanza di Varese, con un intervento nei pressi della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella che ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di un’arma da taglio.

Nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento notturno, i militari della Compagnia di Saronno hanno notato un individuo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi dello scalo ferroviario. Alla vista della pattuglia, l’uomo si è dato alla fuga, dirigendosi verso un’area verde adiacente e facendo perdere le proprie tracce.

Il comportamento anomalo ha spinto le Fiamme Gialle a effettuare un’immediata perlustrazione della zona. Durante i controlli, è stato rinvenuto un borsello abbandonato su un improvvisato piano d’appoggio, verosimilmente utilizzato per attività di spaccio.

All’interno sono stati trovati circa 140 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina ed eroina, già in parte suddivise in dosi, pronte per la vendita. Il materiale sequestrato avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro sul mercato illecito. Nel borsello era presente anche un coltello con una lama di circa 10 centimetri, il cui porto è vietato.

Sono in corso accertamenti per identificare il responsabile e ricostruire nel dettaglio l’attività illecita.

«L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel presidio del territorio e nella tutela della sicurezza pubblica, con particolare attenzione ai fenomeni che incidono sul tessuto sociale ed economico della provincia», spiegano dal comando di Varese.