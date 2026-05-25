A Caronno Pertusella una notte di musica tra violini, grandi successi e centinaia di candele

Domenica 31 maggio Caronno Pertusella si illumina con il “Concerto Elite”, uno spettacolo musicale tra colonne sonore, grandi classici pop e centinaia di candele. L’appuntamento è in programma alle 21.30 in piazza Aldo Moro 1 ed è organizzato dal Comune di Caronno Pertusella in collaborazione con Ema70 Eventi & Service.

Protagonista della serata sarà un quartetto d’archi composto da violini, viola e violoncello che proporrà una rilettura elegante e suggestiva di celebri brani della musica internazionale. In scaletta ci saranno reinterpretazioni strumentali di successi di Abba, Queen, Coldplay e Lady Gaga, insieme a colonne sonore e hit contemporanee.

Il tutto con la suggestiva scenografia realizzata con centinaia di candele Led, pensata per accompagnare il pubblico in un’esperienza musicale davvero coinvolgente. La formula “Candlelights”, sempre più diffusa nelle città italiane, arriva così anche a Caronno Pertusella con uno spettacolo dal forte impatto visivo e sonoro.

L’ingresso sarà libero e gratuito. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella sala Agorà del Palazzo Comunale.

Foto di NoName_13 da Pixabay