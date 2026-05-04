A Caronno Varesino “Innanz e indre’” con il Gruppo Camminatori San Martino

Il comune di Caronno Varesino si prepara a ospitare la seconda tappa di «Innanz e indre’», l’originale camminata collettiva che invita i cittadini a riscoprire il territorio attraverso il movimento e la condivisione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio, con il ritrovo previsto alle ore 21.00 in via Mazzini 2, proprio di fronte alla sede del municipio, per una serata all’insegna del benessere e della socialità.

Il format della camminata a tempo

La particolarità dell’evento risiede nella sua formula, basata interamente sulla gestione del tempo anziché sulla distanza. All’avvio del percorso, i partecipanti punteranno le suonerie dei propri dispositivi per scandire l’andamento del gruppo: si camminerà in avanti, appunto “innanz”, per i primi trenta minuti. Allo scoccare della mezz’ora, il segnale acustico indicherà il momento di invertire la rotta per tornare indietro, ovvero “indre’”, verso il punto di partenza.

Sicurezza e visibilità nel percorso notturno

Dato l’orario serale della manifestazione, gli organizzatori pongono una forte attenzione alla sicurezza di chi partecipa. Viene infatti caldamente raccomandato l’uso di una torcia per illuminare il cammino e l’indosso del giubbetto fluorescente ad alta visibilità, necessario per rendere il gruppo facilmente individuabile lungo le strade cittadine. L’iniziativa non subirà interruzioni in caso di maltempo leggero: gli organizzatori confermano che, in presenza di una pioggerella, la passeggiata proseguirà regolarmente con l’uso degli ombrelli.

Un invito alla partecipazione collettiva

Lo spirito dell’evento è racchiuso nella semplicità del gesto e nel richiamo alle tradizioni locali, come suggerisce lo stesso nome della manifestazione. Maria Vivido, tra i promotori del progetto, ha voluto lanciare un invito diretto a tutti i residenti e agli appassionati di cammino della zona: «Pronti, sveglia e via… – l’esortazione di Maria Vivido, referente del gruppo –». Un incitamento che sottolinea la volontà di mantenere vivo il dinamismo della comunità locale attraverso appuntamenti semplici ma costanti.