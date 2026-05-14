A Carrozze Hub di Varese la stagione musicale prosegue con il trio “Right Feel”

La stagione musicale jazz del Carrozze Hub di Varese si arricchisce di un nuovo appuntamento venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21.00. Protagonista della serata sarà il progetto “Right Feel”, una formazione acustica nata dalla collaborazione tra tre musicisti professionisti che puntano a offrire al pubblico un sound originale e libero, capace di spaziare tra diversi generi musicali con un approccio fresco e coinvolgente.

Un sodalizio nato dal feeling artistico

Il trio è composto da Lilly Gregori alla voce, Cesare Rizzo alla chitarra e Paolo Pagliari alle percussioni. La proposta musicale del gruppo si fonda sulla profonda intesa tra i componenti, una sintonia che permette di trasformare ogni esecuzione in un’esperienza sonora unica. Il progetto nasce proprio con l’obiettivo di creare un’atmosfera dove la tecnica professionale si fonde con la spontaneità dell’esecuzione acustica.

Un viaggio tra generi e improvvisazione

Il repertorio dei “Right Feel” non si pone confini stilistici precisi. Durante il concerto varesino, i tre musicisti accompagneranno gli ascoltatori in un percorso che tocca il jazz e la bossa nova, ma che sa aprirsi anche ai grandi successi del pop, del funk e del blues. Non mancheranno incursioni nella canzone d’autore italiana, il tutto riletto attraverso la lente dell’improvvisazione, che rimane l’elemento centrale di ogni loro performance.

Il ritmo e l’ascolto dal vivo

Al centro della serata ci sarà il groove, l’elemento ritmico che caratterizza il sound del trio e che punta a rendere l’ascolto vivo e dinamico. La scelta della dimensione acustica per voce, chitarra e percussioni è pensata per valorizzare le sfumature di ogni brano, permettendo al pubblico del Carrozze Hub di entrare in contatto diretto con la sensibilità interpretativa di Gregori, Rizzo e Pagliari.

Dettagli e costi della serata

L’evento si terrà presso la sede di Carrozze Hub, spazio che conferma la sua vocazione per la musica di qualità e la ricerca sonora nel panorama cittadino. Il concerto inizierà puntuale alle ore 21.00 e l’ingresso è previsto con un biglietto a posto unico dal costo di 12 euro. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi il posto in sala data la natura intima del set acustico proposto.