A Casa Macchi torna “Tante Care Cose”: antiquariato, rigatteria e memoria tra gli oggetti del passato

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 la dimora del FAI ospita la nuova edizione del mercato dedicato ad antiquariato e modernariato. Tra espositori, visite guidate, musica in vinile e una speciale vendita di arredi provenienti dai depositi del FAI, due giorni dedicati al riuso e alle storie custodite dagli oggetti di un tempo

Debutta la bella stagione a Casa Macchi a Morazzone con la nuova edizione di Tante Care Cose, il mercato di rigatterie e anticaglie dove curiosare tra mobili, complementi, lampade, libri, stampe, porcellane, abiti, dischi, giochi antichi e cimeli di ogni tipo, dall’antiquariato al modernariato. Ritorna in una veste ancora più ricca: per l’appuntamento di sabato 6 e domenica 7 giugno 2026 l’area espositiva si espande ospitando un numero sempre maggiore di espositori, rigattieri e brocantes del territorio, a cui si affianca la speciale iniziativa del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano che metterà in vendita una selezione di oggetti e arredi provenienti dai propri depositi e non destinati al riallestimento nei suoi Beni.

Si tratta di pezzi unici e ricchi di storia, tramandati da una generazione all’altra e pronti a trovare una seconda vita in una nuova casa.

L’evento non è una semplice mostra-mercato, bensì un invito a riscoprire il potere evocativo degli oggetti quotidiani, capaci di trattenere l’anima dei luoghi e delle persone che li hanno vissuti. Questo legame profondo con il passato è il cuore stesso di Casa Macchi, dove le memorie di una tipica famiglia borghese lombarda sono rimaste intatte per cinquant’anni sotto un velo di polvere: i vestiti negli armadi, la caffettiera sul fornello, le lettere nei cassetti sono il ricordo di una casa, e al contempo ritratto di un’epoca. Elementi di arredo caduti in disuso compongono il quadro di un tempo in cui quasi nulla si rimuove, piuttosto si aggiunge, si accumula, si stratifica.

È così che si è formato a Casa Macchi un deposito straordinario, perché autentico, integro e completo, di semplici oggetti ordinari, piccole ma preziose storie, che testimoniano la vita di una tipica famiglia italiana.

E in un tempo presente in cui gli oggetti di uso quotidiano compaiono e scompaiono in un frenetico avvicendarsi, incapace di lasciare un’impronta e creare un legame, la manifestazione si inserisce a pieno titolo tra le buone pratiche di sostenibilità promosse dal FAI. L’obiettivo è stimolare una cultura del riuso e del recupero, trasformando le semplici azioni quotidiane in azioni concrete per preservare il nostro passato e l’ambiente.

Oltre all’area espositiva, le due giornate offriranno anche spazi di svago: il prato della casa si trasformerà in un’area relax dove godersi una pausa dalla colazione all’aperitivo, con i piatti stagionali dolci e salati e le bevande proposti da Cucina Franca. L’atmosfera sarà accompagnata da una selezione musicale in vinile a cura di All Time Tones Records.

Non mancheranno le tradizionali visite guidate all’interno della casa: un viaggio suggestivo tra corredi di nozze, vecchie fotografie, arredi, suppellettili, giornali, riviste, lettere, cartoline, biancheria capace di offrire una rappresentazione autentica dei piccoli gesti della vita di un tempo.

Programma completo:

SABATO 6 GIUGNO

Visita guidata standard alla Casa – alle ore 10.30; 11.30; 12.00; 12.30; 14; 14.30; 15.30; 16.30; 17.

Un percorso guidato all’interno degli ambienti di Casa Macchi per scoprire la sua storia, gli arredi e i personaggi che l’hanno abitata. Armadi, ante e ribalte si spalancano per rivelare le vicende, i gusti e i riti quotidiani degli abitanti di una dimora borghese tra Otto e Novecento.

Storie di case e di cose | Visita narrativa – alle ore 11 e alle 16

Un’originale messa in scena svelerà, a partire dagli oggetti di uso comune appartenuti alla casa, alcune tracce fondamentali della sua vita familiare: i rituali domestici che hanno accompagnato le giornate e scandito il tempo delle stagioni, i giochi dedicati allo svago, le passioni letterarie, l’educazione musicale, le ricette casalinghe, la moda dell’epoca. Dall’atmosfera di una casa alla storia dei suoi protagonisti.

Un progetto a cura del corso Storia e Storie del mondo contemporaneo, dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria di Varese e CUT Insubria – Centro Universitario Teatrale Insubria

Restauro dei ricordi | Visita guidata speciale – alle ore 15

Tra arredi e suppellettili, vecchie fotografie, giornali, riviste, lettere, cartoline, biancheria e corredi di nozze, Casa Macchi offre una rappresentazione autentica dei piccoli gesti quotidiani di una tipica famiglia borghese lombarda.

Una visita speciale, a cura delle conservatrici del FAI, racconterà aneddoti e curiosità su come siano stati scomposti e ricomposti gli interni della casa attraverso il minuzioso ritrovamento di oggetti d’uso e documenti che hanno permesso di far riemergere la patina della memoria: rievocare le vicende di una famiglia, riparare i suoi ricordi e restaurare la sua atmosfera.

DOMENICA 7 GIUGNO

Visita guidata standard alla Casa – alle ore 10.30; 11.30; 12.00; 12.30; 14; 14.30; 15.30; 16.30; 17.

Un percorso guidato all’interno degli ambienti di Casa Macchi per scoprire la sua storia, gli arredi e i personaggi che l’hanno abitata. Armadi, ante e ribalte si spalancano per rivelare le vicende, i gusti e i riti quotidiani degli abitanti di una dimora borghese tra Otto e Novecento.

Storie di case e di cose | Visita narrativa – alle ore 11 e alle 15

Un’originale messa in scena svelerà, a partire dagli oggetti di uso comune appartenuti alla casa, alcune tracce fondamentali della sua vita familiare: i rituali domestici che hanno accompagnato le giornate e scandito il tempo delle stagioni, i giochi dedicati allo svago, le passioni letterarie, l’educazione musicale, le ricette casalinghe, la moda dell’epoca. Dall’atmosfera di una casa alla storia dei suoi protagonisti.

Un progetto a cura del corso Storia e Storie del mondo contemporaneo, dipartimento di Scienze Teoriche e

Applicate dell’Università dell’Insubria di Varese e CUT Insubria – Centro Universitario Teatrale Insubria Restauro dei ricordi | Visita guidata speciale – alle ore 12

Tra arredi e suppellettili, vecchie fotografie, giornali, riviste, lettere, cartoline, biancheria e corredi di nozze, Casa Macchi offre una rappresentazione autentica dei piccoli gesti quotidiani di una tipica famiglia borghese lombarda.

Una visita speciale, a cura delle conservatrici del FAI, racconterà aneddoti e curiosità su come siano stati scomposti e ricomposti gli interni della casa attraverso il minuzioso ritrovamento di oggetti d’uso e documenti che hanno permesso di far riemergere la patina della memoria: rievocare le vicende di una famiglia, riparare i suoi ricordi e restaurare la sua atmosfera.

Con il Patrocinio del Comune di Morazzone.

Ingressi:

Solo mostra mercato: Iscritti FAI gratuito; Intero € 4; Residenti nel Comune di Morazzone gratuito; Ridotto 6- 18 anni gratuito; Persone con disabilità gratuito.

Ingresso libero alla Casa e mostra mercato: Iscritti FAI gratuito; Intero € 8; Residenti nel Comune di Morazzone gratuito; Ridotto 0-5 anni gratuito; Ridotto 6-18 anni € 4; Studenti 19-25 anni € 4; Convenzioni e Persone con disabilità gratuito; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 17.

Ingresso con visita guidata e mostra mercato: Iscritti FAI € 5; Intero € 15; Residenti (Comune di Morazzone) € 8; Ridotto 0-5 anni gratuito; Ridotto 6-18 anni e Studenti 19-25 anni € 12; Convenzioni e

Persone con disabilità € 5; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 33.

Ingresso bambino con laboratorio: Bambino Iscritto FAI € 6; Bambino non Iscritto FAI € 10; Bambino Residente nel Comune di Morazzone e Persone con disabilità € 6.

Per informazioni e contatti:

Casa Macchi, Piazza Sant’Ambrogio 2, Morazzone (VA).

Tel. 0332 1821610; faicasamacchi@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it; www.faicasamacchi.it