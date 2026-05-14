A Casciago torna il volley solidale: schiacciate per i bambini dello Zambia

L’Oratorio di Casciago si prepara a ospitare una domenica all’insegna dello sport e della solidarietà con la quarta edizione del Torneo Sant’Eusebio. Domenica 17 maggio, la comunità locale si riunirà per una competizione di pallavolo il cui intero ricavato sarà devoluto a favore del progetto «Pane e Latte» in Zambia, gestito dalle Suore Missionarie Comboniane.

Un torneo per i bambini dello Zambia

L’iniziativa, promossa dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio, trasforma la passione per il volley in un aiuto concreto per la scuola di Makeni Villa. I fondi raccolti durante la giornata permetteranno di sostenere l’istruzione e garantire i pasti quotidiani ai piccoli ospiti della missione africana. «Vi aspettiamo! – l’invito della Comunità Pastorale – per condividere un momento di comunità».

Il programma tra sport e gastronomia

La giornata seguirà la formula del volley misto 6×6, con il fischio d’inizio previsto per le ore 10:00. Dopo le fasi a gironi della mattinata, l’evento offrirà diversi momenti di convivialità: alle 12:30 aprirà lo stand gastronomico per il pranzo, seguito da un aperitivo alle 17:30 dedicato ad atleti e spettatori. La finalissima, che decreterà i vincitori del torneo, è in programma per le ore 20:30.

Sport e inclusione all’oratorio

Oltre all’aspetto agonistico, il torneo punta a coinvolgere l’intera cittadinanza di Casciago in un’atmosfera inclusiva. L’Oratorio diventa così il centro di un’iniziativa che unisce diverse generazioni sotto lo slogan della solidarietà, invitando i partecipanti a diventare parte attiva di un progetto di cooperazione internazionale che dura da anni.