A Casorate la sfida tra Dimitri Cassani e Tiziano Marson: le dirette a Varesenews

Si “scalda” la sfida a due a Casorate Sempione, tra Dimitri Cassani (sindaco uscente) e Tiziano Marson.

Cassani, primo cittadino dal 2015, è in cerca del terzo mandato, sfruttando la possibilità recentemente introdotta per i piccoli Comuni. Marson, consigliere comunale di lungo corso con il centrosinistra, lo sfida con la nuova lista “Sogniamo Casorate”.

Quella del 2026 è quasi una riedizione della sfida del 2015, quando Cassani e Marson si erano trovati l’uno contro l’altro. Ma allora c’era anche un altro candidato, Gian Luigi Poli, fuoriuscito dal centrodestra, poi aggregatosi al fronte unico delle opposizioni alle successive elezioni dell’autunno del 2020.

Cassani ha creato una lista che unisce “rinnovamento e tradizione”, come viene dichiarato nel nome: un mix di nomi già impegnati in questi ultimi anni, in consiglio o in giunta, e alcuni nuovi inserti. Dentro – fin dal simbolo – c’è tutto il centrodestra dei partiti (manca il simbolo di Forza Italia, ma non è presente in paese) e una quota civica. Un impegno nel segno della continuità degli ultimi dieci anni, come rivendicato fin dall’inizio.

Mix di esperienza e nomi nuovi anche per Tiziano Marson e la sua “Sogniamo Casorate”: se infatti compaiono alcuni nomi già in amministrazione anni fa con Giuseppina Quadrio (come Dino Colella e Marta Sarti), se c’è Gian Luigi Poli, non sono però pochi i nomi nuovi, legati anche ad esperienze associative e comitati, oltre che alla generale partecipazione al paese. Al centro l’impegno per ripartire dal senso di comunità.

Le interviste in diretta di Varesenews con i candidati sindaco di Casorate Sempione

Marson e Cassani, candidati sindaco a Casorate, presenteranno le loro idee per il paese e la squadra in diretta su Varesenews nella giornata di mercoledì 6 maggio.

Alle 11.30 sarà in diretta Dimitri Cassani, candidato di Rinnovamento e tradizione.

Alle 14.30 sarà in diretta Tiziano Marson, candidato di Sogniamo Casorate

La presentazione delle liste

Nei prossimi giorni sono previste anche le presentazioni delle due diverse liste: i nomi sono già nello Speciale Elezioni 2026 di Varesenews, ma nel corso delle serate i candidati si presenteranno uno a uno e proporranno ognuno la propria visione e proposte per Casorate.

Il gruppo di “Rinnovamento e tradizione” si presenterà mercoledì 6 maggio 2026 in piazza della cultura e dello sport alle 21 (in caso di pioggia a Palazzo Cattoretti).

La squadra di Sogniamo Casorate ha in programma invece la sua presentazione al centro La Riviscera nella serata di giovedì 7 maggio, dalle 20.30.